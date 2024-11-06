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Власти США намерены перекрыть парк у Белого дома в случае беспорядков - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Власти США намерены перекрыть парк у Белого дома в случае беспорядков
Власти США намерены перекрыть парк у Белого дома в случае беспорядков - 06.11.2024, ПРАЙМ
Власти США намерены перекрыть парк у Белого дома в случае беспорядков
Спецслужбы в США готовятся перекрыть парк Лафайет-сквер у Белого дома в случае начала беспорядков, заявила РИА Новости представитель Секретной службы, дежурящая | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T00:14+0300
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Спецслужбы в США готовятся перекрыть парк Лафайет-сквер у Белого дома в случае начала беспорядков, заявила РИА Новости представитель Секретной службы, дежурящая у резиденции американского президента Джо Байдена. "Если что-либо начнет происходить, то мы перекроем сквер", - сообщила она корреспонденту агентства. В настоящее время власти уже обнесли дополнительным забором не только сам Белый дом, но и территорию парка. Вход на нее пока остается открытым для всех желающих, но только через отведенные для этого ворота. Как отметила офицер Секретной службы, вход в парк останется открытым ночью, если не будет происходить никаких народных волнений. "Мы не знаем, что может случиться", - добавила она. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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сша, выборы в сша, белый дом
США, выборы в США, Белый дом
00:14 06.11.2024
 
Власти США намерены перекрыть парк у Белого дома в случае беспорядков

Секретная служба заявила, что в случае беспорядков парк у Белого дома перекроют

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Спецслужбы в США готовятся перекрыть парк Лафайет-сквер у Белого дома в случае начала беспорядков, заявила РИА Новости представитель Секретной службы, дежурящая у резиденции американского президента Джо Байдена.
"Если что-либо начнет происходить, то мы перекроем сквер", - сообщила она корреспонденту агентства.
В настоящее время власти уже обнесли дополнительным забором не только сам Белый дом, но и территорию парка. Вход на нее пока остается открытым для всех желающих, но только через отведенные для этого ворота.
Как отметила офицер Секретной службы, вход в парк останется открытым ночью, если не будет происходить никаких народных волнений.
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"Мы не знаем, что может случиться", - добавила она.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
 
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