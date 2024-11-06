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Власти США намерены перекрыть парк у Белого дома в случае беспорядков

Власти США намерены перекрыть парк у Белого дома в случае беспорядков - 06.11.2024, ПРАЙМ

Власти США намерены перекрыть парк у Белого дома в случае беспорядков

Спецслужбы в США готовятся перекрыть парк Лафайет-сквер у Белого дома в случае начала беспорядков, заявила РИА Новости представитель Секретной службы, дежурящая | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T00:14+0300

2024-11-06T00:14+0300

2024-11-06T00:14+0300

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выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Спецслужбы в США готовятся перекрыть парк Лафайет-сквер у Белого дома в случае начала беспорядков, заявила РИА Новости представитель Секретной службы, дежурящая у резиденции американского президента Джо Байдена. "Если что-либо начнет происходить, то мы перекроем сквер", - сообщила она корреспонденту агентства. В настоящее время власти уже обнесли дополнительным забором не только сам Белый дом, но и территорию парка. Вход на нее пока остается открытым для всех желающих, но только через отведенные для этого ворота. Как отметила офицер Секретной службы, вход в парк останется открытым ночью, если не будет происходить никаких народных волнений. "Мы не знаем, что может случиться", - добавила она. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

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сша, выборы в сша, белый дом