https://1prime.ru/20241106/pensilvaniya-852626099.html

Опрос показал предпочтения избирателей в колеблющейся Пенсильвании

Опрос показал предпочтения избирателей в колеблющейся Пенсильвании - 06.11.2024, ПРАЙМ

Опрос показал предпочтения избирателей в колеблющейся Пенсильвании

Предварительно, 47% избирателей в колеблющейся Пенсильвании симпатизируют кандидату от республиканцев и экс-президенту США Дональду Трампу, как и в 2020 году,... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T02:41+0300

2024-11-06T02:41+0300

2024-11-06T02:41+0300

выборы в сша

выборы в сша

сша

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Предварительно, 47% избирателей в колеблющейся Пенсильвании симпатизируют кандидату от республиканцев и экс-президенту США Дональду Трампу, как и в 2020 году, следует из данных exit poll компании Edison research. Согласно данным exit poll, которые публикует агентство Рейтер, Трампу симпатизирует 47% избирателей в этом штате. Аналогичными были данные exit poll на выборах 2020 года, в которых Трамп также участвовал. При этом оппонентке Трампа от демократов и вице-президенту США Камале Харрис симпатизирует 46% избирателей, в то время как демократу и нынешнему президенту США Джо Байдену в 2020 году симпатизировали 50% опрошенных, следует из данных exit poll. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://1prime.ru/20241106/google-852624971.html

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