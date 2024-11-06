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Опрос показал предпочтения избирателей в колеблющейся Пенсильвании - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Опрос показал предпочтения избирателей в колеблющейся Пенсильвании
Опрос показал предпочтения избирателей в колеблющейся Пенсильвании - 06.11.2024, ПРАЙМ
Опрос показал предпочтения избирателей в колеблющейся Пенсильвании
Предварительно, 47% избирателей в колеблющейся Пенсильвании симпатизируют кандидату от республиканцев и экс-президенту США Дональду Трампу, как и в 2020 году,... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T02:41+0300
2024-11-06T02:41+0300
выборы в сша
выборы в сша
сша
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Предварительно, 47% избирателей в колеблющейся Пенсильвании симпатизируют кандидату от республиканцев и экс-президенту США Дональду Трампу, как и в 2020 году, следует из данных exit poll компании Edison research. Согласно данным exit poll, которые публикует агентство Рейтер, Трампу симпатизирует 47% избирателей в этом штате. Аналогичными были данные exit poll на выборах 2020 года, в которых Трамп также участвовал. При этом оппонентке Трампа от демократов и вице-президенту США Камале Харрис симпатизирует 46% избирателей, в то время как демократу и нынешнему президенту США Джо Байдену в 2020 году симпатизировали 50% опрошенных, следует из данных exit poll. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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выборы в сша, сша
Выборы в США, выборы в США, США
02:41 06.11.2024
 
Опрос показал предпочтения избирателей в колеблющейся Пенсильвании

Предварительно, 47% избирателей колеблющейся Пенсильвании симпатизируют Трампу

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПечатные СМИ
Печатные СМИ - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Предварительно, 47% избирателей в колеблющейся Пенсильвании симпатизируют кандидату от республиканцев и экс-президенту США Дональду Трампу, как и в 2020 году, следует из данных exit poll компании Edison research.
Согласно данным exit poll, которые публикует агентство Рейтер, Трампу симпатизирует 47% избирателей в этом штате. Аналогичными были данные exit poll на выборах 2020 года, в которых Трамп также участвовал.
При этом оппонентке Трампа от демократов и вице-президенту США Камале Харрис симпатизирует 46% избирателей, в то время как демократу и нынешнему президенту США Джо Байдену в 2020 году симпатизировали 50% опрошенных, следует из данных exit poll.
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Google объяснила "предвзятый" поиск по выборам в США
01:11
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
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