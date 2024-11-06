Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Завершить конфликт на Украине в одну ночь нельзя, заявил Песков - 06.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241106/peskov-852640706.html
Завершить конфликт на Украине в одну ночь нельзя, заявил Песков
Завершить конфликт на Украине в одну ночь нельзя, заявил Песков - 06.11.2024, ПРАЙМ
Завершить конфликт на Украине в одну ночь нельзя, заявил Песков
Соединенные Штаты могут помочь ускорить завершение конфликта в Украине, хотя это не может быть достигнуто немедленно. Об этом заявил официальный представитель... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T12:46+0300
2024-11-06T12:46+0300
политика
сша
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906560_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_3d64f769462b92f59cf15eefbd6318f8.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут помочь ускорить завершение конфликта в Украине, хотя это не может быть достигнуто немедленно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что Соединенные Штаты Америки в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине. Это, конечно же, нельзя сделать за одну ночь", - отметил он.По словам пресс-секретаря президента России, США способны изменить свою внешнюю политику по отношению к Украине, но ясность в этом вопросе появится только после января.
https://1prime.ru/20241105/konflikt-852600445.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906560_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_0049b474176752a7fc26795b3b06a1d8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, украина
Политика, США, РОССИЯ, УКРАИНА
12:46 06.11.2024
 
Завершить конфликт на Украине в одну ночь нельзя, заявил Песков

Песков: завершить украинский конфликт в одну ночь нельзя

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут помочь ускорить завершение конфликта в Украине, хотя это не может быть достигнуто немедленно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что Соединенные Штаты Америки в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине. Это, конечно же, нельзя сделать за одну ночь", - отметил он.
По словам пресс-секретаря президента России, США способны изменить свою внешнюю политику по отношению к Украине, но ясность в этом вопросе появится только после января.
Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
"Они договорятся": в Венгрии заявили, что Трамп решит конфликт на Украине
Вчера, 09:52
 
ПолитикаСШАРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала