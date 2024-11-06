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Завершить конфликт на Украине в одну ночь нельзя, заявил Песков
Завершить конфликт на Украине в одну ночь нельзя, заявил Песков - 06.11.2024, ПРАЙМ
Завершить конфликт на Украине в одну ночь нельзя, заявил Песков
Соединенные Штаты могут помочь ускорить завершение конфликта в Украине, хотя это не может быть достигнуто немедленно. Об этом заявил официальный представитель... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T12:46+0300
2024-11-06T12:46+0300
2024-11-06T12:46+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут помочь ускорить завершение конфликта в Украине, хотя это не может быть достигнуто немедленно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что Соединенные Штаты Америки в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине. Это, конечно же, нельзя сделать за одну ночь", - отметил он.По словам пресс-секретаря президента России, США способны изменить свою внешнюю политику по отношению к Украине, но ясность в этом вопросе появится только после января.
https://1prime.ru/20241105/konflikt-852600445.html
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Политика, США, РОССИЯ, УКРАИНА
Завершить конфликт на Украине в одну ночь нельзя, заявил Песков
Песков: завершить украинский конфликт в одну ночь нельзя
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут помочь ускорить завершение конфликта в Украине, хотя это не может быть достигнуто немедленно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что Соединенные Штаты Америки в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине. Это, конечно же, нельзя сделать за одну ночь", - отметил он.
По словам пресс-секретаря президента России, США способны изменить свою внешнюю политику по отношению к Украине, но ясность в этом вопросе появится только после января.
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