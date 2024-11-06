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"Добавляют керосин". Песков раскрыл, как США влияют на украинский конфликт - 06.11.2024, ПРАЙМ
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"Добавляют керосин". Песков раскрыл, как США влияют на украинский конфликт
"Добавляют керосин". Песков раскрыл, как США влияют на украинский конфликт - 06.11.2024, ПРАЙМ
"Добавляют керосин". Песков раскрыл, как США влияют на украинский конфликт
Соединенные Штаты "добавляют керосин" в конфликт на Украине, доводя до эскалации, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T12:49+0300
2024-11-06T12:49+0300
выборы в сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты "добавляют керосин" в конфликт на Украине, доводя до эскалации, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь российского президента уточнил, что в то же время Вашингтон способен урегулировать украинский конфликт."Мы неоднократно говорили, что Соединенные Штаты Америки в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине... Но поскольку именно США являются государством, которое разжигает и постоянно подбрасывает керосин в этот конфликт, принимает в нем непосредственное участие, то, да, Соединенные Штаты способны эту траекторию своей внешней политики изменить", - сказал Песков журналистам.Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США, выступая перед сторонниками во Флориде. Мировые лидера также начали поздравлять Трампа с избранием на пост главы Белого дома.
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
Выборы в США, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
12:49 06.11.2024
 
"Добавляют керосин". Песков раскрыл, как США влияют на украинский конфликт

Песков: США, добавляя керосин в украинский конфликт, могут помочь его завершению

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
© POOL
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты "добавляют керосин" в конфликт на Украине, доводя до эскалации, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского президента уточнил, что в то же время Вашингтон способен урегулировать украинский конфликт.
"Мы неоднократно говорили, что Соединенные Штаты Америки в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине... Но поскольку именно США являются государством, которое разжигает и постоянно подбрасывает керосин в этот конфликт, принимает в нем непосредственное участие, то, да, Соединенные Штаты способны эту траекторию своей внешней политики изменить", - сказал Песков журналистам.
Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США, выступая перед сторонниками во Флориде. Мировые лидера также начали поздравлять Трампа с избранием на пост главы Белого дома.
Экс-президент США Дональд Трамп. - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
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11:42
 
Выборы в СШАРОССИЯСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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