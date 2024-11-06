https://1prime.ru/20241106/peskov-852641070.html

Песков назвал невозможным дальнейшее ухудшение отношений России и США

Песков назвал невозможным дальнейшее ухудшение отношений России и США - 06.11.2024, ПРАЙМ

Песков назвал невозможным дальнейшее ухудшение отношений России и США

Отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за всю историю и их дальнейшее ухудшение практически невозможно, заявил официальный представитель | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T12:56+0300

2024-11-06T12:56+0300

2024-11-06T12:56+0300

политика

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россия

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за всю историю и их дальнейшее ухудшение практически невозможно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Еще (сильнее - ред.) ухудшить отношения практические невозможно. Они находятся исторически в самой низкой точке, а дальнейшее будет зависеть от следующего руководства США", - отметил он.По словам пресс-секретаря президента России, эвентуальные рассуждения о будущей политике Трампа неуместны. Он отметил, что глава государства Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности к диалогу, основанному на справедливости, равенстве и учете интересов друг друга. Однако текущая администрация США демонстрирует противоположную позицию.

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сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков