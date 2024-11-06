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Песков назвал невозможным дальнейшее ухудшение отношений России и США - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал невозможным дальнейшее ухудшение отношений России и США
Песков назвал невозможным дальнейшее ухудшение отношений России и США - 06.11.2024, ПРАЙМ
Песков назвал невозможным дальнейшее ухудшение отношений России и США
Отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за всю историю и их дальнейшее ухудшение практически невозможно, заявил официальный представитель | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T12:56+0300
2024-11-06T12:56+0300
политика
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за всю историю и их дальнейшее ухудшение практически невозможно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Еще (сильнее - ред.) ухудшить отношения практические невозможно. Они находятся исторически в самой низкой точке, а дальнейшее будет зависеть от следующего руководства США", - отметил он.По словам пресс-секретаря президента России, эвентуальные рассуждения о будущей политике Трампа неуместны. Он отметил, что глава государства Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности к диалогу, основанному на справедливости, равенстве и учете интересов друг друга. Однако текущая администрация США демонстрирует противоположную позицию.
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сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, США, РОССИЯ, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
12:56 06.11.2024
 
Песков назвал невозможным дальнейшее ухудшение отношений России и США

Песков: практически невозможно еще сильнее ухудшить отношения России и США

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за всю историю и их дальнейшее ухудшение практически невозможно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Еще (сильнее - ред.) ухудшить отношения практические невозможно. Они находятся исторически в самой низкой точке, а дальнейшее будет зависеть от следующего руководства США", - отметил он.
По словам пресс-секретаря президента России, эвентуальные рассуждения о будущей политике Трампа неуместны. Он отметил, что глава государства Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности к диалогу, основанному на справедливости, равенстве и учете интересов друг друга. Однако текущая администрация США демонстрирует противоположную позицию.
Здание Белого дома, Вашингтон, США
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ПолитикаСШАРОССИЯДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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