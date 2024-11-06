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В Кремле оценили гигантский рывок в российской экономике за 20 лет
В Кремле оценили гигантский рывок в российской экономике за 20 лет - 06.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле оценили гигантский рывок в российской экономике за 20 лет
Россия смогла сделать гигантский экономический рывок за последние 20 лет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T17:31+0300
2024-11-06T17:31+0300
2024-11-06T17:35+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия смогла сделать гигантский экономический рывок за последние 20 лет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы сделали гигантский рывок за последние 20 лет. В преддверии нынешнего века бюджет нашей страны был чуть больше, чем бюджет города Нью-Йорка. Были такие времена, и это было совсем недавно. Многие из вас тогда только родились, и вы вот родились в такой стране", - сказал пресс-секретарь российского президента.В то ж время он отметил, что Россия по праву стала преемницей этой некогда великой державы. По его словам, государству удалось не только встать на ноги, но и выстоять в непростых условиях.
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россия
В Кремле оценили гигантский рывок в российской экономике за 20 лет
Песков: Россия сделала гигантский рывок в экономике за последние 20 лет
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия смогла сделать гигантский экономический рывок за последние 20 лет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы сделали гигантский рывок за последние 20 лет. В преддверии нынешнего века бюджет нашей страны был чуть больше, чем бюджет города Нью-Йорка. Были такие времена, и это было совсем недавно. Многие из вас тогда только родились, и вы вот родились в такой стране", - сказал пресс-секретарь российского президента.
В то ж время он отметил, что Россия по праву стала преемницей этой некогда великой державы. По его словам, государству удалось не только встать на ноги, но и выстоять в непростых условиях.
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