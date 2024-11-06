https://1prime.ru/20241106/peskov-852649821.html
Песков заявил о долгом переходе к многополярному миру
Песков заявил о долгом переходе к многополярному миру - 06.11.2024, ПРАЙМ
Песков заявил о долгом переходе к многополярному миру
Мировые гегемоны цепляются за свои роли, поэтому переход к многополярному миру будет длительным и мучительным. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T17:38+0300
2024-11-06T17:38+0300
2024-11-06T17:38+0300
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запад
многополярный мир
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Мировые гегемоны цепляются за свои роли, поэтому переход к многополярному миру будет длительным и мучительным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам пресс-секретаря российского президента, для сохранения своей роли гегемоны используют свою экономическую мощь.Песков добавил, что на текущий момент мир переходит многополярной системе - более справедливой, неколониальной, где превалируют отношения равноправия, взаимной выгоды и уважения, где большие страны не пытаются учить маленькие жить, не диктуют стандарты жизни другим странам, но и не терпят, когда кто-то лезет в их внутренние дела.Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Центры экономического развития в мире сдвигаются с Запада на Восток.
https://1prime.ru/20241105/peskov-852604593.html
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россия, запад, многополярный мир
РОССИЯ, ЗАПАД, многополярный мир
Песков заявил о долгом переходе к многополярному миру
Песков: переход к многополярному миру долгий
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Мировые гегемоны цепляются за свои роли, поэтому переход к многополярному миру будет длительным и мучительным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря российского президента, для сохранения своей роли гегемоны используют свою экономическую мощь.
Песков добавил, что на текущий момент мир переходит многополярной системе - более справедливой, неколониальной, где превалируют отношения равноправия, взаимной выгоды и уважения, где большие страны не пытаются учить маленькие жить, не диктуют стандарты жизни другим странам, но и не терпят, когда кто-то лезет в их внутренние дела.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Центры экономического развития в мире сдвигаются с Запада на Восток.
Песков рассказал о попытках Киева вовлечь Сеул в украинский конфликт