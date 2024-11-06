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Россия не пытается победить доллар, заявил Песков - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Россия не пытается победить доллар, заявил Песков
Россия не пытается победить доллар, заявил Песков - 06.11.2024, ПРАЙМ
Россия не пытается победить доллар, заявил Песков
Россия не преследует цели победить доллар, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T17:44+0300
2024-11-06T17:44+0300
россия
сша
доллар
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия не преследует цели победить доллар, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он добавил, что этого не следует пытаться сделать, потому что доллар представляет собой валюту одной из крупнейших мировых экономик."Мы не пытаемся победить доллар. Его не надо пытаться побеждать. Доллар - это одна из мировых валют. Это валюта одной из самых крупнейших экономик мира", - сказал Песков.В то же время, пресс-секретарь российского лидера уточнил, что США не поняли последствий, когда стали использовать доллар как инструмент политического оружия.
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россия, сша, доллар, дмитрий песков
РОССИЯ, США, доллар, Дмитрий Песков
17:44 06.11.2024
 
Россия не пытается победить доллар, заявил Песков

Песков: у России нет цели победить доллар

© POOL | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия не преследует цели победить доллар, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он добавил, что этого не следует пытаться сделать, потому что доллар представляет собой валюту одной из крупнейших мировых экономик.
"Мы не пытаемся победить доллар. Его не надо пытаться побеждать. Доллар - это одна из мировых валют. Это валюта одной из самых крупнейших экономик мира", - сказал Песков.
В то же время, пресс-секретарь российского лидера уточнил, что США не поняли последствий, когда стали использовать доллар как инструмент политического оружия.
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РОССИЯСШАдолларДмитрий Песков
 
 
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