https://1prime.ru/20241106/peskov-852649984.html
Россия не пытается победить доллар, заявил Песков
Россия не пытается победить доллар, заявил Песков - 06.11.2024, ПРАЙМ
Россия не пытается победить доллар, заявил Песков
Россия не преследует цели победить доллар, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T17:44+0300
2024-11-06T17:44+0300
2024-11-06T17:44+0300
россия
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доллар
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия не преследует цели победить доллар, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он добавил, что этого не следует пытаться сделать, потому что доллар представляет собой валюту одной из крупнейших мировых экономик."Мы не пытаемся победить доллар. Его не надо пытаться побеждать. Доллар - это одна из мировых валют. Это валюта одной из самых крупнейших экономик мира", - сказал Песков.В то же время, пресс-секретарь российского лидера уточнил, что США не поняли последствий, когда стали использовать доллар как инструмент политического оружия.
https://1prime.ru/20241106/tramp-852649145.html
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россия, сша, доллар, дмитрий песков
РОССИЯ, США, доллар, Дмитрий Песков
Россия не пытается победить доллар, заявил Песков
Песков: у России нет цели победить доллар
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия не преследует цели победить доллар, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он добавил, что этого не следует пытаться сделать, потому что доллар представляет собой валюту одной из крупнейших мировых экономик.
"Мы не пытаемся победить доллар. Его не надо пытаться побеждать. Доллар - это одна из мировых валют. Это валюта одной из самых крупнейших экономик мира", - сказал Песков.
В то же время, пресс-секретарь российского лидера уточнил, что США не поняли последствий, когда стали использовать доллар как инструмент политического оружия.
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