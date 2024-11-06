https://1prime.ru/20241106/peskov-852649984.html

Россия не пытается победить доллар, заявил Песков

Россия не пытается победить доллар, заявил Песков - 06.11.2024, ПРАЙМ

Россия не пытается победить доллар, заявил Песков

Россия не преследует цели победить доллар, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T17:44+0300

2024-11-06T17:44+0300

2024-11-06T17:44+0300

россия

сша

доллар

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849576025_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93cd9076ee701a4e6900b36d9dffb4d9.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия не преследует цели победить доллар, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он добавил, что этого не следует пытаться сделать, потому что доллар представляет собой валюту одной из крупнейших мировых экономик."Мы не пытаемся победить доллар. Его не надо пытаться побеждать. Доллар - это одна из мировых валют. Это валюта одной из самых крупнейших экономик мира", - сказал Песков.В то же время, пресс-секретарь российского лидера уточнил, что США не поняли последствий, когда стали использовать доллар как инструмент политического оружия.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852649145.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, доллар, дмитрий песков