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Путин призвал развивать экономику Россию на базе собственных технологий

Путин призвал развивать экономику Россию на базе собственных технологий - 06.11.2024, ПРАЙМ

Путин призвал развивать экономику Россию на базе собственных технологий

Экономика России должна развиваться на основе собственных технологий и прорывных научных решений, заявил глава государства Владимир Путин. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T14:39+0300

2024-11-06T14:39+0300

2024-11-06T14:39+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Экономика России должна развиваться на основе собственных технологий и прорывных научных решений, заявил глава государства Владимир Путин."Именно так, на базе собственных технологий и прорывных научных решений должна развиваться вся отечественная экономика", - отметил президент.Он отметил, что создание мощных судов, таких как универсальный атомный ледокол "Чукотка", является воплощением промышленного и научно-технического потенциала России.Путин сообщил, что в настоящее время на Балтийском заводе строятся еще два судна того же класса, что и "Чукотка". Также он упомянул о планах заложить ледокол "Сталинград" следующим годом, а на дальневосточной верфи "Звезда" ведется строительство самого мощного атомного ледокола нового поколения "Лидер".

https://1prime.ru/20241028/rost-852469892.html

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россия, владимир путин