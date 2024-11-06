https://1prime.ru/20241106/putin-852646955.html

Путин заявил о росте интереса к Севморпути

Путин заявил о росте интереса к Севморпути - 06.11.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о росте интереса к Севморпути

И российские, и зарубежные компании наращивают интерес к Северному морскому пути. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T15:26+0300

2024-11-06T15:26+0300

2024-11-06T15:26+0300

россия

владимир путин

севморпуть

https://cdnn.1prime.ru/img/84056/19/840561935_0:291:3073:2019_1920x0_80_0_0_5bda3abb7dbb3d9364d492efb867d726.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. И российские, и зарубежные компании наращивают интерес к Северному морскому пути. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.Как добавил лидер России, стране предстоит наращивать безопасность и надежность судоходства в этом регионе, для чего придется улучшать качество спутниковой навигации, связи, мониторинга ледовой обстановки.В то же время Путин добавил, что Россия будет модернизировать инфраструктуру арктических портов, а также прокладывать к ним необходимые железнодорожные магистрали. Российский президент добавил, что от укрепления ледокольного флота России зависит реализация планов по Северному морскому пути. По его словам, в этой сфере российские власти ставят амбициозные цели.

https://1prime.ru/20241106/putin-852644876.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, севморпуть