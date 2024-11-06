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Путин заявил о росте интереса к Севморпути - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил о росте интереса к Севморпути
Путин заявил о росте интереса к Севморпути - 06.11.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о росте интереса к Севморпути
И российские, и зарубежные компании наращивают интерес к Северному морскому пути. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T15:26+0300
2024-11-06T15:26+0300
россия
владимир путин
севморпуть
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. И российские, и зарубежные компании наращивают интерес к Северному морскому пути. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.Как добавил лидер России, стране предстоит наращивать безопасность и надежность судоходства в этом регионе, для чего придется улучшать качество спутниковой навигации, связи, мониторинга ледовой обстановки.В то же время Путин добавил, что Россия будет модернизировать инфраструктуру арктических портов, а также прокладывать к ним необходимые железнодорожные магистрали. Российский президент добавил, что от укрепления ледокольного флота России зависит реализация планов по Северному морскому пути. По его словам, в этой сфере российские власти ставят амбициозные цели.
https://1prime.ru/20241106/putin-852644876.html
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россия, владимир путин, севморпуть
РОССИЯ, Владимир Путин, Севморпуть
15:26 06.11.2024
 
Путин заявил о росте интереса к Севморпути

Путин: интереса к Севморпути растет со стороны российских и зарубежных компаний

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСМП
СМП - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. И российские, и зарубежные компании наращивают интерес к Северному морскому пути. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
Как добавил лидер России, стране предстоит наращивать безопасность и надежность судоходства в этом регионе, для чего придется улучшать качество спутниковой навигации, связи, мониторинга ледовой обстановки.
В то же время Путин добавил, что Россия будет модернизировать инфраструктуру арктических портов, а также прокладывать к ним необходимые железнодорожные магистрали.
Российский президент добавил, что от укрепления ледокольного флота России зависит реализация планов по Северному морскому пути. По его словам, в этой сфере российские власти ставят амбициозные цели.
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РОССИЯВладимир ПутинСевморпуть
 
 
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