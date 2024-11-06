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В Раде попросили Трампа помочь завершить конфликт на Украине
В Раде попросили Трампа помочь завершить конфликт на Украине - 06.11.2024, ПРАЙМ
В Раде попросили Трампа помочь завершить конфликт на Украине
Вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко выразил надежду, что Дональд Трамп поможет урегулировать конфликт в Украине и окажет влияние для... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T15:01+0300
2024-11-06T15:01+0300
2024-11-06T15:01+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко выразил надежду, что Дональд Трамп поможет урегулировать конфликт в Украине и окажет влияние для проведения следующих парламентских выборов. Его слова приводит издание "Левый берег"."Мы очень хотели бы, начиная с Дональда Трампа, избранного президента, и заканчивая конгрессом, сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться. Это наша просьба, как депутатов к ним… А чтобы мы могли перебраться, понятно, что должна закончиться война, потому что во время военного положения у нас эти процедуры пока заблокированы", - отметил парламентарий.Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая, и выборы должны были состояться в 2023 году, однако они были отложены на неопределенный срок из-за введения военного положения в стране.Также были отменены выборы президента, запланированные на 2024 год, так как в стране была объявлена всеобщая мобилизация.Выборы президента США состоялись 5 ноября, и Дональд Трамп был объявлен победителем, набрав 277 голосов выборщиков.
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украина, сша, рада
Политика, УКРАИНА, США, Рада
В Раде попросили Трампа помочь завершить конфликт на Украине
В Раде просят Трампа помочь закончить конфликт на Украине для проведения выборов
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко выразил надежду, что Дональд Трамп поможет урегулировать конфликт в Украине и окажет влияние для проведения следующих парламентских выборов. Его слова приводит издание "Левый берег".
"Мы очень хотели бы, начиная с Дональда Трампа, избранного президента, и заканчивая конгрессом, сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться. Это наша просьба, как депутатов к ним… А чтобы мы могли перебраться, понятно, что должна закончиться война, потому что во время военного положения у нас эти процедуры пока заблокированы", - отметил парламентарий.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая, и выборы должны были состояться в 2023 году, однако они были отложены на неопределенный срок из-за введения военного положения в стране.
Также были отменены выборы президента, запланированные на 2024 год, так как в стране была объявлена всеобщая мобилизация.
Выборы президента США состоялись 5 ноября, и Дональд Трамп был объявлен победителем, набрав 277 голосов выборщиков.
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