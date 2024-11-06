https://1prime.ru/20241106/rada-852645412.html

В Раде попросили Трампа помочь завершить конфликт на Украине

В Раде попросили Трампа помочь завершить конфликт на Украине - 06.11.2024, ПРАЙМ

В Раде попросили Трампа помочь завершить конфликт на Украине

Вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко выразил надежду, что Дональд Трамп поможет урегулировать конфликт в Украине и окажет влияние для... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T15:01+0300

2024-11-06T15:01+0300

2024-11-06T15:01+0300

политика

украина

сша

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_0:46:3307:1906_1920x0_80_0_0_a0f7b0d0f7fc19f3966f942bc10ce0ea.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко выразил надежду, что Дональд Трамп поможет урегулировать конфликт в Украине и окажет влияние для проведения следующих парламентских выборов. Его слова приводит издание "Левый берег"."Мы очень хотели бы, начиная с Дональда Трампа, избранного президента, и заканчивая конгрессом, сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться. Это наша просьба, как депутатов к ним… А чтобы мы могли перебраться, понятно, что должна закончиться война, потому что во время военного положения у нас эти процедуры пока заблокированы", - отметил парламентарий.Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая, и выборы должны были состояться в 2023 году, однако они были отложены на неопределенный срок из-за введения военного положения в стране.Также были отменены выборы президента, запланированные на 2024 год, так как в стране была объявлена всеобщая мобилизация.Выборы президента США состоялись 5 ноября, и Дональд Трамп был объявлен победителем, набрав 277 голосов выборщиков.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852644429.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, рада