Рублю плохо, скоро найдут виновных

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский валютный рынок демонстрирует ослабление рубля на фоне комплекса негативных факторов. По итогам торгов американская валюта укрепилась на 0,19% до 97,71 рубля, европейская прибавила почти процент до 106,87 рубля, а китайский юань вырос на 0,21% до 13,70 рубля. Центральный банк РФ установил официальные курсы на 3 ноября: доллар – 97,5499 рублей, евро – 106,1426 рублей.В начале основной торговой сессии курс доллара достигал 98,27 рубля. После тестирования этого сопротивления цена отступила, вернувшись к отметке 97,60 рубля. Давление на национальную валюту усиливается из-за растущего дисбаланса между импортом и экспортом. Ситуацию усугубляет традиционное для конца года увеличение потребительского спроса, особенно на импортные товары. На рынке наблюдается повышенный спрос на иностранную валюту при ограниченном предложении.Министерство финансов РФ анонсировало увеличение объема операций по покупке валюты и золота. В период с 7 ноября по 5 декабря планируется направить на эти цели 87,5 млрд рублей, что соответствует ежедневному объему в 4,2 млрд рублей – на треть больше, чем в предыдущий период. Ведомство рассчитывает на дополнительные нефтегазовые доходы в ноябре в размере 105,1 млрд рублей.Нефтяной рынок демонстрирует положительную динамику: баррель Brent подорожал на 0,39% до $75,59. Основным драйвером роста стало решение ключевых нефтедобывающих стран продлить добровольное сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки до конца 2024 года. Поддержку рынку также оказала угроза тропического шторма "Рафаэль" добыче в Мексиканском заливе – Chevron остановила производство, а Shell эвакуирует часть персонала.К утру среды баррель торгуется на уровне $74,75. Снижение цены связано с укреплением доллара на фоне выборов в США. На текущий момент Дональд Трамп заручился поддержкой 230 выборщиков, и по прогнозам NYT с вероятностью 90% может стать следующим президентом США. Возможное затягивание подсчета голосов может привести к повышенной волатильности на всех рынках.Российский фондовый рынок завершил день в плюсе: индекс Мосбиржи вырос на 0,85% до 2616,51 пункта, индекс РТС прибавил 0,33% до 840,60 пункта. Несмотря на открытие с гэпом вверх, в течение дня индекс Мосбиржи консолидировался около уровня 2613 пунктов. Техническая картина указывает на потенциал дальнейшего восстановления, однако я считаю, что нет повода для долгосрочного роста. Ключевой поддержкой выступает уровень 2587 пунктов.Что касается валютного рынка, индекс доллара укрепился на 1,34% до 104,75 пункта, что в теории должно оказать давление на рубль. Однако технический анализ указывает на возможное снижение курса доллара до 97,15 рубля. В первые часы торгов возможен рост котировок с последующей коррекцией по паттерну предыдущего дня. Считаю, что сопротивление на уровне 98 рублей сильное. После его преодоления возможно движение к 100 рублям. Прогноз Минэкономразвития о достижении долларом отметки 100 рублей к марту 2026 года может реализоваться значительно раньше, учитывая текущую динамику рынка.
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский валютный рынок демонстрирует ослабление рубля на фоне комплекса негативных факторов. По итогам торгов американская валюта укрепилась на 0,19% до 97,71 рубля, европейская прибавила почти процент до 106,87 рубля, а китайский юань вырос на 0,21% до 13,70 рубля. Центральный банк РФ установил официальные курсы на 3 ноября: доллар – 97,5499 рублей, евро – 106,1426 рублей.
В начале основной торговой сессии курс доллара достигал 98,27 рубля. После тестирования этого сопротивления цена отступила, вернувшись к отметке 97,60 рубля. Давление на национальную валюту усиливается из-за растущего дисбаланса между импортом и экспортом. Ситуацию усугубляет традиционное для конца года увеличение потребительского спроса, особенно на импортные товары. На рынке наблюдается повышенный спрос на иностранную валюту при ограниченном предложении.
Министерство финансов РФ анонсировало увеличение объема операций по покупке валюты и золота. В период с 7 ноября по 5 декабря планируется направить на эти цели 87,5 млрд рублей, что соответствует ежедневному объему в 4,2 млрд рублей – на треть больше, чем в предыдущий период. Ведомство рассчитывает на дополнительные нефтегазовые доходы в ноябре в размере 105,1 млрд рублей.
Нефтяной рынок демонстрирует положительную динамику: баррель Brent подорожал на 0,39% до $75,59. Основным драйвером роста стало решение ключевых нефтедобывающих стран продлить добровольное сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки до конца 2024 года. Поддержку рынку также оказала угроза тропического шторма "Рафаэль" добыче в Мексиканском заливе – Chevron остановила производство, а Shell эвакуирует часть персонала.
К утру среды баррель торгуется на уровне $74,75. Снижение цены связано с укреплением доллара на фоне выборов в США. На текущий момент Дональд Трамп заручился поддержкой 230 выборщиков, и по прогнозам NYT с вероятностью 90% может стать следующим президентом США. Возможное затягивание подсчета голосов может привести к повышенной волатильности на всех рынках.
Российский фондовый рынок завершил день в плюсе: индекс Мосбиржи вырос на 0,85% до 2616,51 пункта, индекс РТС прибавил 0,33% до 840,60 пункта. Несмотря на открытие с гэпом вверх, в течение дня индекс Мосбиржи консолидировался около уровня 2613 пунктов. Техническая картина указывает на потенциал дальнейшего восстановления, однако я считаю, что нет повода для долгосрочного роста. Ключевой поддержкой выступает уровень 2587 пунктов.
Что касается валютного рынка, индекс доллара укрепился на 1,34% до 104,75 пункта, что в теории должно оказать давление на рубль. Однако технический анализ указывает на возможное снижение курса доллара до 97,15 рубля. В первые часы торгов возможен рост котировок с последующей коррекцией по паттерну предыдущего дня. Считаю, что сопротивление на уровне 98 рублей сильное. После его преодоления возможно движение к 100 рублям. Прогноз Минэкономразвития о достижении долларом отметки 100 рублей к марту 2026 года может реализоваться значительно раньше, учитывая текущую динамику рынка.
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