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В Банке России объяснили ослабление рубля в последние месяцы - 06.11.2024, ПРАЙМ
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В Банке России объяснили ослабление рубля в последние месяцы
В Банке России объяснили ослабление рубля в последние месяцы - 06.11.2024, ПРАЙМ
В Банке России объяснили ослабление рубля в последние месяцы
Ослабление рубля в последние месяцы может быть в том числе связано с балансировкой валютных позиций компаниями и банками, следует из резюме обсуждения ключевой... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T15:19+0300
2024-11-06T15:19+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ослабление рубля в последние месяцы может быть в том числе связано с балансировкой валютных позиций компаниями и банками, следует из резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 25 октября. "Участники (обсуждения – ред.) отметили, что рост спроса на импорт при стабильной динамике экспорта обусловил ослабление рубля в последние месяцы. Кроме того, на курс рубля могла повлиять балансировка валютных позиций компаниями и банками в этот период", - говорится в материалах ЦБ. В целом произошедшее ослабление рубля является одним из проинфляционных факторов. При этом было отмечено, что курс рубля складывался вблизи уровней октября 2023 года и марта-апреля 2024 года. То есть такие уровни курса уже могли быть учтены компаниями в бизнес-планах на текущий год, и значимого проинфляционного эффекта от ослабления рубля может не быть, допускает финансовый регулятор.
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россия, рубль, курсы валют
Банк России, РОССИЯ, рубль, курсы валют
15:19 06.11.2024
 
В Банке России объяснили ослабление рубля в последние месяцы

ЦБ связал ослабление рубля в последние месяцы с балансировкой валютных позиций

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ослабление рубля в последние месяцы может быть в том числе связано с балансировкой валютных позиций компаниями и банками, следует из резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 25 октября.
"Участники (обсуждения – ред.) отметили, что рост спроса на импорт при стабильной динамике экспорта обусловил ослабление рубля в последние месяцы. Кроме того, на курс рубля могла повлиять балансировка валютных позиций компаниями и банками в этот период", - говорится в материалах ЦБ.
В целом произошедшее ослабление рубля является одним из проинфляционных факторов. При этом было отмечено, что курс рубля складывался вблизи уровней октября 2023 года и марта-апреля 2024 года. То есть такие уровни курса уже могли быть учтены компаниями в бизнес-планах на текущий год, и значимого проинфляционного эффекта от ослабления рубля может не быть, допускает финансовый регулятор.
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