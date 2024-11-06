У Трампа заготовлен козырь для рынка: мало не покажется

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российские инвесторы возлагают надежды на более быстрое урегулирование конфликта России и Украины с возвращением Трампа на пост президента и снижение санкционного давления. Ранее он не раз заявлял о том, что сможет закончить конфликт в Украине до официального вступления в должность 20 января 2025 года. На предварительные итоги выборов с весомым преимуществом Трампа российский рынок отреагировал позитивно – IMOEX прибавляет больше 3% внутри сегодняшнего торгового дня. Однако стоит помнить, что по словам самого Трампа, он не готов принять условия РФ о нейтральном статусе Украины или остановить поставки оружия в Украину. Поэтому говорить о позитивных перспективах его президентства для России все-таки преждевременно. А вот то, что приход к власти Трампа, скорее всего, будет сопровождаться давлением на сырьевые рынки, весьма вероятно. Так случится из-за планов агрессивной торговой протекционистской политики, а также риска усиления инфляции в США (снижение налогов, фискальный стимулы с целью усиления экономического роста, расширение дефицита бюджета), что предполагает более высокую нейтральную ставку ФРС (более медленные темпы смягчения ДКП, паузы в снижении ставки) и, соответственно, крепкие позиции доллара США. Последнее негативно для commodities– золота, металлов, нефти. В случае оптимистичного сценария урегулирования конфликтов Россия-Украина и Израиль-ХАМАС напряженность и, соответственно, цены на сырье скорректируются вниз, потеряв "геополитическую" премию. Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российские инвесторы возлагают надежды на более быстрое урегулирование конфликта России и Украины с возвращением Трампа на пост президента и снижение санкционного давления. Ранее он не раз заявлял о том, что сможет закончить конфликт в Украине до официального вступления в должность 20 января 2025 года.
На предварительные итоги выборов с весомым преимуществом Трампа российский рынок отреагировал позитивно – IMOEX прибавляет больше 3% внутри сегодняшнего торгового дня.
Однако стоит помнить, что по словам самого Трампа, он не готов принять условия РФ о нейтральном статусе Украины или остановить поставки оружия в Украину. Поэтому говорить о позитивных перспективах его президентства для России все-таки преждевременно.
А вот то, что приход к власти Трампа, скорее всего, будет сопровождаться давлением на сырьевые рынки, весьма вероятно. Так случится из-за планов агрессивной торговой протекционистской политики, а также риска усиления инфляции в США (снижение налогов, фискальный стимулы с целью усиления экономического роста, расширение дефицита бюджета), что предполагает более высокую нейтральную ставку ФРС (более медленные темпы смягчения ДКП, паузы в снижении ставки) и, соответственно, крепкие позиции доллара США.
Последнее негативно для commodities– золота, металлов, нефти. В случае оптимистичного сценария урегулирования конфликтов Россия-Украина и Израиль-ХАМАС напряженность и, соответственно, цены на сырье скорректируются вниз, потеряв "геополитическую" премию.
Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
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15:17
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