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У Трампа заготовлен козырь для рынка: мало не покажется - 06.11.2024, ПРАЙМ
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У Трампа заготовлен козырь для рынка: мало не покажется
У Трампа заготовлен козырь для рынка: мало не покажется - 06.11.2024, ПРАЙМ
У Трампа заготовлен козырь для рынка: мало не покажется
Российские инвесторы возлагают надежды на более быстрое урегулирование конфликта России и Украины с возвращением Трампа на пост президента и снижение... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T15:57+0300
2024-11-06T15:58+0300
мнения аналитиков
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852647728.jpg?1730897881
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российские инвесторы возлагают надежды на более быстрое урегулирование конфликта России и Украины с возвращением Трампа на пост президента и снижение санкционного давления. Ранее он не раз заявлял о том, что сможет закончить конфликт в Украине до официального вступления в должность 20 января 2025 года. На предварительные итоги выборов с весомым преимуществом Трампа российский рынок отреагировал позитивно – IMOEX прибавляет больше 3% внутри сегодняшнего торгового дня. &nbsp; Однако стоит помнить, что по словам самого Трампа, он не готов принять условия РФ о нейтральном статусе Украины или остановить поставки оружия в Украину. Поэтому говорить о позитивных перспективах его президентства для России все-таки преждевременно. &nbsp; А вот то, что приход к власти Трампа, скорее всего, будет сопровождаться давлением на сырьевые рынки, весьма вероятно. Так случится из-за планов агрессивной торговой протекционистской политики, а также риска усиления инфляции в США (снижение налогов, фискальный стимулы с целью усиления экономического роста, расширение дефицита бюджета), что предполагает более высокую нейтральную ставку ФРС (более медленные темпы смягчения ДКП, паузы в снижении ставки) и, соответственно, крепкие позиции доллара США. Последнее негативно для commodities– золота, металлов, нефти. В случае оптимистичного сценария урегулирования конфликтов Россия-Украина и Израиль-ХАМАС напряженность и, соответственно, цены на сырье скорректируются вниз, потеряв "геополитическую" премию. Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
https://1prime.ru/20241106/fitso-852645897.html
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2024
Алина Попцова
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Алина Попцова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851518306_0:183:915:1097_100x100_80_0_0_b0f4bbd2b1249ecea3b4864fb389ecbd.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, дональд трамп
Мнения аналитиков, Дональд Трамп
15:57 06.11.2024 (обновлено: 15:58 06.11.2024)
 
У Трампа заготовлен козырь для рынка: мало не покажется

Аналитик Попцова: победа Трампа, вероятно, опустит цены на сырье

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Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК Альфа-Капитал
Алина Попцова
Аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российские инвесторы возлагают надежды на более быстрое урегулирование конфликта России и Украины с возвращением Трампа на пост президента и снижение санкционного давления. Ранее он не раз заявлял о том, что сможет закончить конфликт в Украине до официального вступления в должность 20 января 2025 года.
На предварительные итоги выборов с весомым преимуществом Трампа российский рынок отреагировал позитивно – IMOEX прибавляет больше 3% внутри сегодняшнего торгового дня.  
Однако стоит помнить, что по словам самого Трампа, он не готов принять условия РФ о нейтральном статусе Украины или остановить поставки оружия в Украину. Поэтому говорить о позитивных перспективах его президентства для России все-таки преждевременно.  
А вот то, что приход к власти Трампа, скорее всего, будет сопровождаться давлением на сырьевые рынки, весьма вероятно. Так случится из-за планов агрессивной торговой протекционистской политики, а также риска усиления инфляции в США (снижение налогов, фискальный стимулы с целью усиления экономического роста, расширение дефицита бюджета), что предполагает более высокую нейтральную ставку ФРС (более медленные темпы смягчения ДКП, паузы в снижении ставки) и, соответственно, крепкие позиции доллара США.
Последнее негативно для commodities– золота, металлов, нефти. В случае оптимистичного сценария урегулирования конфликтов Россия-Украина и Израиль-ХАМАС напряженность и, соответственно, цены на сырье скорректируются вниз, потеряв "геополитическую" премию.
Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Фицо допустил, что Трамп может прекратить или снизить помощь Украине
15:17

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