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Российский рынок среагирует на выборы в США - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок среагирует на выборы в США
Российский рынок среагирует на выборы в США - 06.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок среагирует на выборы в США
По предварительным данным, на выборах президента США лидирует Дональд Трамп — это позитив для мировых рисковых активов. Для российского рынка со сменой... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T09:44+0300
2024-11-06T09:44+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
торги
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. По предварительным данным, на выборах президента США лидирует Дональд Трамп — это позитив для мировых рисковых активов. Для российского рынка со сменой руководства в Штатах есть некие надежды на изменение геополитических подходов.Вчера индекс Мосбиржи прибавил почти процент и закрылся выше 2617 п. На фоне текущих вводных из-за океана сегодня российский бенчмарк акций может улететь еще выше. Ориентиром вверх последние дни значилась область 2660 п., там остался гэп после заседания ЦБ 25 октября, и он может быть закрыт.Сильнее рынка — акции Совкомфлота (+4%). Корпорация под блокирующими санкциями, и у участников рынка есть осторожные ожидания геополитического послабления. Пока это скорее спекулятивная реакция, но технически открылся потенциал вверх: краткосрочно до 96 рублей, а среднесрочно — возврат круглой планки 100 рублей.Слабее рынка — акции девелопера Самолета (-2,6%). Там коррекция после микроралли на +10%. Техническая поддержка на 1400 рублей, и если она устоит, то вероятна еще одна волна вверх к 1500 рублей.Рубль упал на годовое дно: юань на мгновение был дороже 13,8, доллар достиг 98,05, евро оказался под 106,9. Техническая перекупленность инвалют лишь усилилась. Сегодня на фоне повышенного спроса на рисковые активы из-за "эффекта Трампа" рубль может отбить вчерашние потери. Например, на утреннем внебиржевом рынке Forex пара CNY/RUB в моменте уже падала на 3% и даже прокалывала 13,5.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
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мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, Торги
09:44 06.11.2024
 

Российский рынок среагирует на выборы в США

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. По предварительным данным, на выборах президента США лидирует Дональд Трамп — это позитив для мировых рисковых активов. Для российского рынка со сменой руководства в Штатах есть некие надежды на изменение геополитических подходов.
Вчера индекс Мосбиржи прибавил почти процент и закрылся выше 2617 п. На фоне текущих вводных из-за океана сегодня российский бенчмарк акций может улететь еще выше. Ориентиром вверх последние дни значилась область 2660 п., там остался гэп после заседания ЦБ 25 октября, и он может быть закрыт.
Сильнее рынка — акции Совкомфлота (+4%). Корпорация под блокирующими санкциями, и у участников рынка есть осторожные ожидания геополитического послабления. Пока это скорее спекулятивная реакция, но технически открылся потенциал вверх: краткосрочно до 96 рублей, а среднесрочно — возврат круглой планки 100 рублей.
Слабее рынка — акции девелопера Самолета (-2,6%). Там коррекция после микроралли на +10%. Техническая поддержка на 1400 рублей, и если она устоит, то вероятна еще одна волна вверх к 1500 рублей.
Рубль упал на годовое дно: юань на мгновение был дороже 13,8, доллар достиг 98,05, евро оказался под 106,9. Техническая перекупленность инвалют лишь усилилась. Сегодня на фоне повышенного спроса на рисковые активы из-за "эффекта Трампа" рубль может отбить вчерашние потери. Например, на утреннем внебиржевом рынке Forex пара CNY/RUB в моменте уже падала на 3% и даже прокалывала 13,5.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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