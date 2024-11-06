Российский рынок среагирует на выборы в США

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. По предварительным данным, на выборах президента США лидирует Дональд Трамп — это позитив для мировых рисковых активов. Для российского рынка со сменой руководства в Штатах есть некие надежды на изменение геополитических подходов.Вчера индекс Мосбиржи прибавил почти процент и закрылся выше 2617 п. На фоне текущих вводных из-за океана сегодня российский бенчмарк акций может улететь еще выше. Ориентиром вверх последние дни значилась область 2660 п., там остался гэп после заседания ЦБ 25 октября, и он может быть закрыт.Сильнее рынка — акции Совкомфлота (+4%). Корпорация под блокирующими санкциями, и у участников рынка есть осторожные ожидания геополитического послабления. Пока это скорее спекулятивная реакция, но технически открылся потенциал вверх: краткосрочно до 96 рублей, а среднесрочно — возврат круглой планки 100 рублей.Слабее рынка — акции девелопера Самолета (-2,6%). Там коррекция после микроралли на +10%. Техническая поддержка на 1400 рублей, и если она устоит, то вероятна еще одна волна вверх к 1500 рублей.Рубль упал на годовое дно: юань на мгновение был дороже 13,8, доллар достиг 98,05, евро оказался под 106,9. Техническая перекупленность инвалют лишь усилилась. Сегодня на фоне повышенного спроса на рисковые активы из-за "эффекта Трампа" рубль может отбить вчерашние потери. Например, на утреннем внебиржевом рынке Forex пара CNY/RUB в моменте уже падала на 3% и даже прокалывала 13,5.
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. По предварительным данным, на выборах президента США лидирует Дональд Трамп — это позитив для мировых рисковых активов. Для российского рынка со сменой руководства в Штатах есть некие надежды на изменение геополитических подходов.
Вчера индекс Мосбиржи прибавил почти процент и закрылся выше 2617 п. На фоне текущих вводных из-за океана сегодня российский бенчмарк акций может улететь еще выше. Ориентиром вверх последние дни значилась область 2660 п., там остался гэп после заседания ЦБ 25 октября, и он может быть закрыт.
Сильнее рынка — акции Совкомфлота (+4%). Корпорация под блокирующими санкциями, и у участников рынка есть осторожные ожидания геополитического послабления. Пока это скорее спекулятивная реакция, но технически открылся потенциал вверх: краткосрочно до 96 рублей, а среднесрочно — возврат круглой планки 100 рублей.
Слабее рынка — акции девелопера Самолета (-2,6%). Там коррекция после микроралли на +10%. Техническая поддержка на 1400 рублей, и если она устоит, то вероятна еще одна волна вверх к 1500 рублей.
Рубль упал на годовое дно: юань на мгновение был дороже 13,8, доллар достиг 98,05, евро оказался под 106,9. Техническая перекупленность инвалют лишь усилилась. Сегодня на фоне повышенного спроса на рисковые активы из-за "эффекта Трампа" рубль может отбить вчерашние потери. Например, на утреннем внебиржевом рынке Forex пара CNY/RUB в моменте уже падала на 3% и даже прокалывала 13,5.
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