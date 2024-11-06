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Берни Сандерс переизбирается в сенат
Берни Сандерс переизбирается в сенат - 06.11.2024, ПРАЙМ
Берни Сандерс переизбирается в сенат
Американский сенатор Берни Сандерс переизбирается в сенат от штата Вермонт, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные компании Edison Research. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T05:18+0300
2024-11-06T05:18+0300
2024-11-06T05:18+0300
выборы в сша
выборы в сша
сша
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Американский сенатор Берни Сандерс переизбирается в сенат от штата Вермонт, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные компании Edison Research. "Независимый сенатор США Берни Сандерс переизбирается в Вермонте", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на данные Edison Research. Влиятельный сенатор всячески критиковал израильскую операцию в секторе Газа. В частности, израильского премьера Нетаньяху он называл "военным преступником", а также требовал от Белого дома прекратить поставки вооружений Израилю. Сандерс безуспешно пытался получить номинацию на выборы президента США от демократической партии в 2016 и 2020 годах. Оба раза он выдвигал программу, за которую противники причисляли его к социалистам и коммунистам. Сам он называет себя социал-демократом. Выборы президента США проходят 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября проходят выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части всех мандатов.
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выборы в сша, сша, демократическая партия сша
Выборы в США, выборы в США, США, Демократическая партия США
Берни Сандерс переизбирается в сенат
Берни Сандерс переизбирается в сенат от штата Вермонт
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Американский сенатор Берни Сандерс переизбирается в сенат от штата Вермонт, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные компании Edison Research.
"Независимый сенатор США Берни Сандерс переизбирается в Вермонте", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на данные Edison Research.
Влиятельный сенатор всячески критиковал израильскую операцию в секторе Газа. В частности, израильского премьера Нетаньяху он называл "военным преступником", а также требовал от Белого дома прекратить поставки вооружений Израилю.
Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин переизбрана в Конгресс от Джорджии
Сандерс безуспешно пытался получить номинацию на выборы президента США от демократической партии в 2016 и 2020 годах. Оба раза он выдвигал программу, за которую противники причисляли его к социалистам и коммунистам. Сам он называет себя социал-демократом.
Выборы президента США проходят 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября проходят выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части всех мандатов.