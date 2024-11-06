https://1prime.ru/20241106/sanders-852629783.html

Берни Сандерс переизбирается в сенат

Берни Сандерс переизбирается в сенат - 06.11.2024, ПРАЙМ

Берни Сандерс переизбирается в сенат

Американский сенатор Берни Сандерс переизбирается в сенат от штата Вермонт, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные компании Edison Research. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T05:18+0300

2024-11-06T05:18+0300

2024-11-06T05:18+0300

выборы в сша

выборы в сша

сша

демократическая партия сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82681/75/826817576_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b9000c7341d313edf1ded52fe971a08.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Американский сенатор Берни Сандерс переизбирается в сенат от штата Вермонт, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные компании Edison Research. "Независимый сенатор США Берни Сандерс переизбирается в Вермонте", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на данные Edison Research. Влиятельный сенатор всячески критиковал израильскую операцию в секторе Газа. В частности, израильского премьера Нетаньяху он называл "военным преступником", а также требовал от Белого дома прекратить поставки вооружений Израилю. Сандерс безуспешно пытался получить номинацию на выборы президента США от демократической партии в 2016 и 2020 годах. Оба раза он выдвигал программу, за которую противники причисляли его к социалистам и коммунистам. Сам он называет себя социал-демократом. Выборы президента США проходят 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября проходят выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части всех мандатов.

https://1prime.ru/20241106/teylor-grin-852629444.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

выборы в сша, сша, демократическая партия сша