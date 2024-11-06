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СМИ: обсуждается шанс снятия финансовых санкций с РФ после победы Трампа - 06.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: обсуждается шанс снятия финансовых санкций с РФ после победы Трампа
СМИ: обсуждается шанс снятия финансовых санкций с РФ после победы Трампа - 06.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: обсуждается шанс снятия финансовых санкций с РФ после победы Трампа
В финансовых структурах на Западе обсуждают возможность снятия санкций с России после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента Соединенных... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T21:53+0300
2024-11-06T21:53+0300
выборы в сша
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россия
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. В финансовых структурах на Западе обсуждают возможность снятия санкций с России после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник. "Сегодня утром все только и говорят о том, как торговать с Россией и будут ли сняты санкции... (Трейдеры в западных банках - ред.) внезапно задаются вопросом, можно ли сейчас торговать рублем", - сообщил неназванный портфельный менеджер. По его словам, западные банки до сих пор используют рубль в офшорных операциях. В России неоднократно отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад стал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу недостает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. Выборы президента Соединенных Штатов прошли 5 ноября. Демократов на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканцев - экс-президент Дональд Трамп. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.
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дональд трамп, россия, сша, санкции против рф
Выборы в США, Дональд Трамп, РОССИЯ, США, санкции против РФ
21:53 06.11.2024
 
СМИ: обсуждается шанс снятия финансовых санкций с РФ после победы Трампа

FT: на Западе обсуждают шанс снятия санкций с РФ в сфере финансов после победы Трампа

© fotolia.com / rabbit75_fotМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© fotolia.com / rabbit75_fot
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. В финансовых структурах на Западе обсуждают возможность снятия санкций с России после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник.
"Сегодня утром все только и говорят о том, как торговать с Россией и будут ли сняты санкции... (Трейдеры в западных банках - ред.) внезапно задаются вопросом, можно ли сейчас торговать рублем", - сообщил неназванный портфельный менеджер.
По его словам, западные банки до сих пор используют рубль в офшорных операциях.
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В России неоднократно отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад стал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу недостает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей.
Выборы президента Соединенных Штатов прошли 5 ноября. Демократов на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканцев - экс-президент Дональд Трамп. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.
 
Выборы в СШАДональд ТрампРОССИЯСШАсанкции против РФ
 
 
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