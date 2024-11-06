Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сбербанке рассказали, как будут действовать кибермошенники в 2025 году - 06.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20241106/sberbank-852641502.html
В Сбербанке рассказали, как будут действовать кибермошенники в 2025 году
В Сбербанке рассказали, как будут действовать кибермошенники в 2025 году - 06.11.2024, ПРАЙМ
В Сбербанке рассказали, как будут действовать кибермошенники в 2025 году
В следующем году среди новых трендов кибермошенничества, в частности, стоит ожидать распространения использования фальшивых изображений и голоса ("дипфейков") и | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T13:19+0300
2024-11-06T13:19+0300
мошенничество
россия
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/64/837596474_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_c594fc2abf97feb947af675f077cd781.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. В следующем году среди новых трендов кибермошенничества, в частности, стоит ожидать распространения использования фальшивых изображений и голоса ("дипфейков") и "удара по человеку", рассчитанного на вызов доверия, предположил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время выступления на форуме кибербезопасности SOC Forum 2024. "Мне кажется, 2025 год будет характеризоваться тремя новыми трендами. Прежде всего, это будет использование преступным миром дипфейков. Мы предполагаем, что будет происходить распространение этого направления по многим разным каналам... Сохранится тренд на то, чтобы наносить ущерб отраслям экономики, организациям, структурным направлениям... Ну, и последний тренд, как мне кажется, это будет удар по человеку, удар рассчитанный на получение доверия у человека", - сказал он. Зампред правления Сбербанка отметил, что в следующем году кибербезопасность "безусловно должна получить человекоцентричное лицо" для того, чтобы обеспечивать безопасность человека. Необходимо повышать киберграмотность среди населения, вести разъяснительные работы с молодежью, подчеркнул он. "К сожалению тренд на ухудшение ситуации остается, и противостоять этому тренду может только объединение наших усилий", - подчеркнул Кузнецов. Ранее, выступая на форуме, он также отметил, что, по расчетам Сбербанка, в этом году сумма похищенных таким образом денег у российских граждан составит около 250 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/20241021/bank-852303486.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/64/837596474_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_9f5db6ad9ecc59ad318e8e004ab88690.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сбербанк
Мошенничество, РОССИЯ, Сбербанк
13:19 06.11.2024
 
В Сбербанке рассказали, как будут действовать кибермошенники в 2025 году

Сбербанк: кибермошенники в 2025 году будут широко использовать дипфейки

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. В следующем году среди новых трендов кибермошенничества, в частности, стоит ожидать распространения использования фальшивых изображений и голоса ("дипфейков") и "удара по человеку", рассчитанного на вызов доверия, предположил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время выступления на форуме кибербезопасности SOC Forum 2024.
"Мне кажется, 2025 год будет характеризоваться тремя новыми трендами. Прежде всего, это будет использование преступным миром дипфейков. Мы предполагаем, что будет происходить распространение этого направления по многим разным каналам... Сохранится тренд на то, чтобы наносить ущерб отраслям экономики, организациям, структурным направлениям... Ну, и последний тренд, как мне кажется, это будет удар по человеку, удар рассчитанный на получение доверия у человека", - сказал он.
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит
21 октября, 15:48
Зампред правления Сбербанка отметил, что в следующем году кибербезопасность "безусловно должна получить человекоцентричное лицо" для того, чтобы обеспечивать безопасность человека. Необходимо повышать киберграмотность среди населения, вести разъяснительные работы с молодежью, подчеркнул он.
"К сожалению тренд на ухудшение ситуации остается, и противостоять этому тренду может только объединение наших усилий", - подчеркнул Кузнецов.
Ранее, выступая на форуме, он также отметил, что, по расчетам Сбербанка, в этом году сумма похищенных таким образом денег у российских граждан составит около 250 миллиардов рублей.
 
МошенничествоРОССИЯСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала