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"СберМобайл" создал цифрового двойника для поиска угроз на производстве - 06.11.2024, ПРАЙМ
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"СберМобайл" создал цифрового двойника для поиска угроз на производстве
"СберМобайл" создал цифрового двойника для поиска угроз на производстве - 06.11.2024, ПРАЙМ
"СберМобайл" создал цифрового двойника для поиска угроз на производстве
Российский виртуальный оператор "СберМобайл" создал цифрового двойника, благодаря которому на производстве можно в режиме реального времени следить за работой... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T12:07+0300
2024-11-06T12:07+0300
россия
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский виртуальный оператор "СберМобайл" создал цифрового двойника, благодаря которому на производстве можно в режиме реального времени следить за работой оборудования, прогнозировать возникновение неполадок и мгновенно реагировать на внештатные ситуации, сообщила компания. "СберМобайл", виртуальный оператор связи и провайдер цифровых решений, завершил первый проект по созданию цифрового двойника производства. Решение работает на основе платформы интернета вещей SberMobile AIoT (Artificial Intelligence of Things) и объединяет ключевые производственные и цифровые активы завода в единый ситуационно-аналитический центр", - говорится в сообщении. Поясняется, что единая цифровая среда производства позволяет в режиме реального времени следить за работой оборудования, прогнозировать возникновение неполадок и график проведения профилактических и ремонтных работ, мгновенно реагировать на возникновение нештатных ситуаций и более эффективно управлять производственным процессом. В компании ожидают, что данное решение будет наиболее востребовано в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности. Продукт собирается под задачи конкретного предприятия из различных готовых модулей, уточнили там. В сообщении указывается также, что первым, кто воспользовался данным решением, стала ГК "Благо" – один из лидеров масложировой отрасли России. Так, единая цифровая среда была создана на маслоэкстракционном заводе в селе Верхняя Хава в Воронежской области, который перерабатывает до одной тысячи тонн семян подсолнечника в сутки. Проект позволяет экономить предприятию более 50 миллионов рублей в год, сообщил оператор.
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россия, сбербанк
РОССИЯ, Сбербанк
12:07 06.11.2024
 
"СберМобайл" создал цифрового двойника для поиска угроз на производстве

"СберМобайл" создал цифрового двойника для предотвращения угроз на производстве

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский виртуальный оператор "СберМобайл" создал цифрового двойника, благодаря которому на производстве можно в режиме реального времени следить за работой оборудования, прогнозировать возникновение неполадок и мгновенно реагировать на внештатные ситуации, сообщила компания.
"СберМобайл", виртуальный оператор связи и провайдер цифровых решений, завершил первый проект по созданию цифрового двойника производства. Решение работает на основе платформы интернета вещей SberMobile AIoT (Artificial Intelligence of Things) и объединяет ключевые производственные и цифровые активы завода в единый ситуационно-аналитический центр", - говорится в сообщении.
Поясняется, что единая цифровая среда производства позволяет в режиме реального времени следить за работой оборудования, прогнозировать возникновение неполадок и график проведения профилактических и ремонтных работ, мгновенно реагировать на возникновение нештатных ситуаций и более эффективно управлять производственным процессом.
В компании ожидают, что данное решение будет наиболее востребовано в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности. Продукт собирается под задачи конкретного предприятия из различных готовых модулей, уточнили там.
В сообщении указывается также, что первым, кто воспользовался данным решением, стала ГК "Благо" – один из лидеров масложировой отрасли России. Так, единая цифровая среда была создана на маслоэкстракционном заводе в селе Верхняя Хава в Воронежской области, который перерабатывает до одной тысячи тонн семян подсолнечника в сутки. Проект позволяет экономить предприятию более 50 миллионов рублей в год, сообщил оператор.
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