https://1prime.ru/20241106/senat-852624080.html

СМИ выпустило прогноз по будущему составу сената США

СМИ выпустило прогноз по будущему составу сената США - 06.11.2024, ПРАЙМ

СМИ выпустило прогноз по будущему составу сената США

Республиканцы обладают очень высокими шансами получить большинство мест в сенате, верхней палате конгресса США, по результатам текущих выборов, следует из... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T00:12+0300

2024-11-06T00:12+0300

2024-11-06T00:12+0300

сша

выборы в сша

конгресс сша

сенат сша

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Республиканцы обладают очень высокими шансами получить большинство мест в сенате, верхней палате конгресса США, по результатам текущих выборов, следует из прогноза телеканала ABC News. "Согласно нашей модели, шансы республиканцев получить контроль над верхней палатой (конгресса - ред.) составляют 92 к 100, существуют сценарии, при которых они выиграют 51 место и более, либо 50 мест, а также кресло в Белом доме", - говорится в сообщении телеканала. Выборы президента США проходят 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября проходят выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части всех мандатов.

https://1prime.ru/20241105/natsgvardiya-852623592.html

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сша, выборы в сша, конгресс сша, сенат сша