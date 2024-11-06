https://1prime.ru/20241106/senat-852632601.html

Республиканцы набирают 50 мест в сенат и берут палату под контроль

Республиканцы набирают 50 мест в сенат и берут палату под контроль - 06.11.2024, ПРАЙМ

Республиканцы набирают 50 мест в сенат и берут палату под контроль

Республиканская партия США набирает половину мест в сенат, лишая демократов контроля над верхней палатой американского конгресса, свидетельствует прогноз Fox... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T07:19+0300

2024-11-06T07:19+0300

2024-11-06T07:26+0300

выборы в сша

сша

выборы в сша

конгресс сша

сенат сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Республиканская партия США набирает половину мест в сенат, лишая демократов контроля над верхней палатой американского конгресса, свидетельствует прогноз Fox News. Согласно прогнозному расчету телеканала, республиканцы получают уже 50 из 100 мест в верхней палате американского конгресса. Демократическая партия пока получает только 42 кресла. В действующем составе демократы контролируют суммарно 51 место в сенате, а республиканцы - 49 мест. Согласно действующему американскому законодательству, в том случае, если при рассмотрении законодательных инициатив в сенате число голосов делится поровну, то решающее слово имеет вице-президент США, наделенный полномочиями главы верхней палаты конгресса.На выборах в палату представителей США республиканцы также лидируют. По прогнозу, они обеспечивают себе 159 кресел из 435, а демократы - 103.

https://1prime.ru/20241106/sanders-852629783.html

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