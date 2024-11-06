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Названо условие, при котором заработает уцелевшая нитка "Северного потока"
Названо условие, при котором заработает уцелевшая нитка "Северного потока" - 06.11.2024, ПРАЙМ
Названо условие, при котором заработает уцелевшая нитка "Северного потока"
Если зима в Европе будет холодной, то оставшаяся нить газопровода "Северный поток-2" может быть введена в эксплуатацию. Таким мнением с изданием "Взгляд.ру"... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T12:32+0300
2024-11-06T12:32+0300
2024-11-06T12:32+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Если зима в Европе будет холодной, то оставшаяся нить газопровода "Северный поток-2" может быть введена в эксплуатацию. Таким мнением с изданием "Взгляд.ру" поделился эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.По словам Юшкова, в последние два года погода в регионе была достаточно теплой, поэтому объемы газа из России не требовали увеличения. Однако, если зима будет холодной и уровень потребления газа увеличится, Европа может предпринять шаги для получения дополнительного объема."Один из путей – это запуск уцелевшей нитки "Северного потока – 2" мощностью 27,5 млрд кубометров газа в годовом исчислении", — заявил эксперт.Другим фактором, который сделает этот сценарий более вероятным, является возможное прекращение транзита газа через Украину, заключил он.В свою очередь, в Совете Федерации ранее отметили, что Россия готова поставлять газ в Европу через уцелевшую ветку "Северного потока".
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европа, газ
Названо условие, при котором заработает уцелевшая нитка "Северного потока"
Экономист Юшков: морозы зимой могут возродить транзит газа по "Северному потоку"
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ.
Если зима в Европе будет холодной, то оставшаяся нить газопровода "Северный поток-2" может быть введена в эксплуатацию. Таким мнением с изданием "Взгляд.ру" поделился
эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
По словам Юшкова, в последние два года погода в регионе была достаточно теплой, поэтому объемы газа из России не требовали увеличения. Однако, если зима будет холодной и уровень потребления газа увеличится, Европа может предпринять шаги для получения дополнительного объема.
"Один из путей – это запуск уцелевшей нитки "Северного потока – 2" мощностью 27,5 млрд кубометров газа в годовом исчислении", — заявил эксперт.
Другим фактором, который сделает этот сценарий более вероятным, является возможное прекращение транзита газа через Украину, заключил он.
В свою очередь, в Совете Федерации ранее отметили, что Россия готова поставлять газ в Европу через уцелевшую ветку "Северного потока".
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