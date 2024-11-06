Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названо условие, при котором заработает уцелевшая нитка "Северного потока" - 06.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241106/sevpotok-852640396.html
Названо условие, при котором заработает уцелевшая нитка "Северного потока"
Названо условие, при котором заработает уцелевшая нитка "Северного потока" - 06.11.2024, ПРАЙМ
Названо условие, при котором заработает уцелевшая нитка "Северного потока"
Если зима в Европе будет холодной, то оставшаяся нить газопровода "Северный поток-2" может быть введена в эксплуатацию. Таким мнением с изданием "Взгляд.ру"... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T12:32+0300
2024-11-06T12:32+0300
энергетика
европа
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/83652/71/836527112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e30f5f89f0592e03e1410e2491fc42aa.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Если зима в Европе будет холодной, то оставшаяся нить газопровода "Северный поток-2" может быть введена в эксплуатацию. Таким мнением с изданием "Взгляд.ру" поделился эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.По словам Юшкова, в последние два года погода в регионе была достаточно теплой, поэтому объемы газа из России не требовали увеличения. Однако, если зима будет холодной и уровень потребления газа увеличится, Европа может предпринять шаги для получения дополнительного объема."Один из путей – это запуск уцелевшей нитки "Северного потока – 2" мощностью 27,5 млрд кубометров газа в годовом исчислении", — заявил эксперт.Другим фактором, который сделает этот сценарий более вероятным, является возможное прекращение транзита газа через Украину, заключил он.В свою очередь, в Совете Федерации ранее отметили, что Россия готова поставлять газ в Европу через уцелевшую ветку "Северного потока".
https://1prime.ru/20241101/peskov-852543218.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83652/71/836527112_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b5fc8e8b1f2bfbe968e7ea4c40d0ac48.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, газ
Энергетика, ЕВРОПА, Газ
12:32 06.11.2024
 
Названо условие, при котором заработает уцелевшая нитка "Северного потока"

Экономист Юшков: морозы зимой могут возродить транзит газа по "Северному потоку"

© РИА Новости . Дмитрий Лельчук | Перейти в медиабанкГазовые объекты в Германии
Газовые объекты в Германии - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Если зима в Европе будет холодной, то оставшаяся нить газопровода "Северный поток-2" может быть введена в эксплуатацию. Таким мнением с изданием "Взгляд.ру" поделился эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
По словам Юшкова, в последние два года погода в регионе была достаточно теплой, поэтому объемы газа из России не требовали увеличения. Однако, если зима будет холодной и уровень потребления газа увеличится, Европа может предпринять шаги для получения дополнительного объема.
"Один из путей – это запуск уцелевшей нитки "Северного потока – 2" мощностью 27,5 млрд кубометров газа в годовом исчислении", — заявил эксперт.
Другим фактором, который сделает этот сценарий более вероятным, является возможное прекращение транзита газа через Украину, заключил он.
В свою очередь, в Совете Федерации ранее отметили, что Россия готова поставлять газ в Европу через уцелевшую ветку "Северного потока".
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Песков ответил на странные слова Трампа о "Северном потоке - 2"
1 ноября, 13:07
 
ЭнергетикаЕВРОПАГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала