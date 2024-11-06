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Шольц инициировал отставку министра финансов ФРГ
Шольц инициировал отставку министра финансов ФРГ - 06.11.2024, ПРАЙМ
Шольц инициировал отставку министра финансов ФРГ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны об отставке министра финансов Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить,... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T23:36+0300
2024-11-06T23:36+0300
2024-11-06T23:36+0300
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны об отставке министра финансов Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране.Линднер ранее подготовил документ с пакетом предлагаемых экономических мер, который может поставить под вопрос существование правящей коалиции. По оценке немецких СМИ, взрывоопасность подготовленного документа заключается в том, что министр финансов по факту предлагает меры, открыто противоречащие повестке остальных двух партий коалиции: "Зеленых" и социал-демократов (СДПГ) канцлера Шольца."Я попросил федерального президента об отставке министра финансов. Считаю, что меня вынудили сделать этот шаг, чтобы предотвратить ущерб нашей стране. Нам необходимо правительство, способное к переговорам, у которого есть силы, принимать решения, необходимые для нашей страны", - сказал Шольц журналистам в среду вечером. Его заявление в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix.Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщило, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вёдет переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем и кандидатом в его преемники - главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем о возможных последствиях очередного спора в коалиции - досрочных выборах и правительства меньшинства.Недовольство Линднера проводимой экономической политикой время от времени порождает слухи о возможном распаде правящей коалиции. Сам Линднер ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее, в пятницу пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.
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германия, олаф шольц
Шольц инициировал отставку министра финансов ФРГ
Шольц заявил, что попросил президента ФРГ об отставке министра финансов
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны об отставке министра финансов Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране.
Линднер ранее подготовил документ с пакетом предлагаемых экономических мер, который может поставить под вопрос существование правящей коалиции. По оценке немецких СМИ, взрывоопасность подготовленного документа заключается в том, что министр финансов по факту предлагает меры, открыто противоречащие повестке остальных двух партий коалиции: "Зеленых" и социал-демократов (СДПГ) канцлера Шольца.
"Я попросил федерального президента об отставке министра финансов. Считаю, что меня вынудили сделать этот шаг, чтобы предотвратить ущерб нашей стране. Нам необходимо правительство, способное к переговорам, у которого есть силы, принимать решения, необходимые для нашей страны", - сказал Шольц журналистам в среду вечером. Его заявление в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix.
Шольц допустил, что в закрытии заводов Volkswagen виноват сам концерн
Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщило, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вёдет переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем и кандидатом в его преемники - главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем о возможных последствиях очередного спора в коалиции - досрочных выборах и правительства меньшинства.
Недовольство Линднера проводимой экономической политикой время от времени порождает слухи о возможном распаде правящей коалиции. Сам Линднер ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее, в пятницу пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.