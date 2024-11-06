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Си Цзиньпин позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой, пишет СМИ - 06.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241106/si-852654298.html
Си Цзиньпин позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой, пишет СМИ
Си Цзиньпин позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой, пишет СМИ - 06.11.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой, пишет СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на состоявшихся накануне президентских выборах в США, сообщает CNN со... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T23:57+0300
2024-11-06T23:57+0300
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сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на состоявшихся накануне президентских выборах в США, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора. По информации телеканала, звонок состоялся на фоне усилий ряда мировых лидеров установить контакты с Трампом, используя для этих целей как официальные, так и неформальные каналы. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://1prime.ru/20241106/bayden-852653889.html
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сша, китай, си цзиньпин
Выборы в США, США, КИТАЙ, Си Цзиньпин
23:57 06.11.2024
 
Си Цзиньпин позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой, пишет СМИ

CNN: Си Цзиньпин позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на состоявшихся накануне президентских выборах в США, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора.
По информации телеканала, звонок состоялся на фоне усилий ряда мировых лидеров установить контакты с Трампом, используя для этих целей как официальные, так и неформальные каналы.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Байден поздравил Трампа с победой на выборах
Вчера, 23:21
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
 
Выборы в СШАСШАКИТАЙСи Цзиньпин
 
 
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