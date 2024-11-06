https://1prime.ru/20241106/si-852654298.html

Си Цзиньпин позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой, пишет СМИ

Си Цзиньпин позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой, пишет СМИ - 06.11.2024, ПРАЙМ

Си Цзиньпин позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой, пишет СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на состоявшихся накануне президентских выборах в США, сообщает CNN со... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T23:57+0300

2024-11-06T23:57+0300

2024-11-06T23:57+0300

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на состоявшихся накануне президентских выборах в США, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора. По информации телеканала, звонок состоялся на фоне усилий ряда мировых лидеров установить контакты с Трампом, используя для этих целей как официальные, так и неформальные каналы. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

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сша, китай, си цзиньпин