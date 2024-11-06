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Американцы в ходе опроса оценили, как идут дела в США - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Американцы в ходе опроса оценили, как идут дела в США
Американцы в ходе опроса оценили, как идут дела в США - 06.11.2024, ПРАЙМ
Американцы в ходе опроса оценили, как идут дела в США
Более 70% американцев недовольны или злы из-за того, как развиваются дела в США, свидетельствуют данные exit poll телеканала CNN. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T01:22+0300
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Более 70% американцев недовольны или злы из-за того, как развиваются дела в США, свидетельствуют данные exit poll телеканала CNN. Согласно данным издания, 43% американцев чувствуют разочарование в связи с положением дел в США. Еще 29% опрошенных признались, что злы из-за того, как развиваются дела в их стране. Воодушевление высказали только 7% американцев, еще 19% заявили, что удовлетворены положением дел в США.Около 58% избирателей в США выражают недовольство работой президента Джо Байдена, тогда как 41% респондентов одобряют его деятельность на посту главы государства.Кроме того, 61% американских избирателей считают, что лучшие дни страны - в будущем, в то время как 34% считают, что они остались в прошлом.Лишь 4% американцев считают международную политику наиболее важным вопросом для США, 66% ставят на первое место демократию и экономику.Как следует из опубликованных данных, 35% опрошенных американцев назвали демократию главным вопросом для страны. Еще 31% поставили на первое место экономику. Порядка четверти опрошенных отнесли к главным проблемам аборты и иммиграцию. Меньше всего американцев - 4% - назвали главным вопросом международную политику.Почти 70% американских избирателей заявили, что оценивают состояние экономики США как "не слишком хорошее" или "плохое". 32% опрошенных охарактеризовали состояние экономики США как "плохое", 35% - как "не слишком хорошее", 28% - как "хорошее", и лишь 5% - как "превосходное".При этом 24% избирателей заявили, что не испытывают трудностей из-за уровня инфляции в стране, 53% - что испытывают "умеренные трудности", еще 21% - что переживают "серьезные трудности".
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США, выборы в США, Выборы в США
01:22 06.11.2024 (обновлено: 02:30 06.11.2024)
 
Американцы в ходе опроса оценили, как идут дела в США

Exit poll: более 70% американцев недовольны или злы тем, как развиваются дела в США

© РИА Новости . Владимир Родионов | Перейти в медиабанкСтатуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Владимир Родионов
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Более 70% американцев недовольны или злы из-за того, как развиваются дела в США, свидетельствуют данные exit poll телеканала CNN.
Согласно данным издания, 43% американцев чувствуют разочарование в связи с положением дел в США. Еще 29% опрошенных признались, что злы из-за того, как развиваются дела в их стране.
Воодушевление высказали только 7% американцев, еще 19% заявили, что удовлетворены положением дел в США.
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Google объяснила "предвзятый" поиск по выборам в США
01:11
Около 58% избирателей в США выражают недовольство работой президента Джо Байдена, тогда как 41% респондентов одобряют его деятельность на посту главы государства.
Кроме того, 61% американских избирателей считают, что лучшие дни страны - в будущем, в то время как 34% считают, что они остались в прошлом.
Лишь 4% американцев считают международную политику наиболее важным вопросом для США, 66% ставят на первое место демократию и экономику.
Как следует из опубликованных данных, 35% опрошенных американцев назвали демократию главным вопросом для страны. Еще 31% поставили на первое место экономику. Порядка четверти опрошенных отнесли к главным проблемам аборты и иммиграцию. Меньше всего американцев - 4% - назвали главным вопросом международную политику.
Почти 70% американских избирателей заявили, что оценивают состояние экономики США как "не слишком хорошее" или "плохое". 32% опрошенных охарактеризовали состояние экономики США как "плохое", 35% - как "не слишком хорошее", 28% - как "хорошее", и лишь 5% - как "превосходное".
При этом 24% избирателей заявили, что не испытывают трудностей из-за уровня инфляции в стране, 53% - что испытывают "умеренные трудности", еще 21% - что переживают "серьезные трудности".
 
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