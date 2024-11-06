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Американцы в ходе опроса оценили, как идут дела в США

Американцы в ходе опроса оценили, как идут дела в США - 06.11.2024, ПРАЙМ

Американцы в ходе опроса оценили, как идут дела в США

Более 70% американцев недовольны или злы из-за того, как развиваются дела в США, свидетельствуют данные exit poll телеканала CNN. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T01:22+0300

2024-11-06T01:22+0300

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Более 70% американцев недовольны или злы из-за того, как развиваются дела в США, свидетельствуют данные exit poll телеканала CNN. Согласно данным издания, 43% американцев чувствуют разочарование в связи с положением дел в США. Еще 29% опрошенных признались, что злы из-за того, как развиваются дела в их стране. Воодушевление высказали только 7% американцев, еще 19% заявили, что удовлетворены положением дел в США.Около 58% избирателей в США выражают недовольство работой президента Джо Байдена, тогда как 41% респондентов одобряют его деятельность на посту главы государства.Кроме того, 61% американских избирателей считают, что лучшие дни страны - в будущем, в то время как 34% считают, что они остались в прошлом.Лишь 4% американцев считают международную политику наиболее важным вопросом для США, 66% ставят на первое место демократию и экономику.Как следует из опубликованных данных, 35% опрошенных американцев назвали демократию главным вопросом для страны. Еще 31% поставили на первое место экономику. Порядка четверти опрошенных отнесли к главным проблемам аборты и иммиграцию. Меньше всего американцев - 4% - назвали главным вопросом международную политику.Почти 70% американских избирателей заявили, что оценивают состояние экономики США как "не слишком хорошее" или "плохое". 32% опрошенных охарактеризовали состояние экономики США как "плохое", 35% - как "не слишком хорошее", 28% - как "хорошее", и лишь 5% - как "превосходное".При этом 24% избирателей заявили, что не испытывают трудностей из-за уровня инфляции в стране, 53% - что испытывают "умеренные трудности", еще 21% - что переживают "серьезные трудности".

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