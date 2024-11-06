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Избиратели в США уточнили свои политические предпочтения в ходе exit poll - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Избиратели в США уточнили свои политические предпочтения в ходе exit poll
Избиратели в США уточнили свои политические предпочтения в ходе exit poll - 06.11.2024, ПРАЙМ
Избиратели в США уточнили свои политические предпочтения в ходе exit poll
Избиратели Республиканской партии более лояльны к Дональду Трампу, чем избиратели Демократической партии к Камале Харрис, передает телеканал CNN после опроса... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T02:12+0300
2024-11-06T02:32+0300
сша
выборы в сша
камала харрис
выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Избиратели Республиканской партии более лояльны к Дональду Трампу, чем избиратели Демократической партии к Камале Харрис, передает телеканал CNN после опроса американских избирателей в рамках exit poll. По данным телеканала, около 75% избирателей по всей стране, включая около 80% избирателей Трампа и 66% избирателей Харрис, говорят, что их голоса были в основном направлены на поддержку их кандидата, а не на желание проголосовать против его оппонента. Больше половины американцев не поддерживают Трампа как политика, свидетельствуют данные exit poll телеканала NBC.Как следует из опубликованных данных, 54% опрошенных американцев указали, что не поддерживают Трампа. В его пользу высказались 44% респондентов. Остальные затруднились ответить на вопрос.При этом половина американцев не поддерживает как политика Харрис. Как следует из опубликованных данных, 50% опрошенных американцев указали, что не поддерживают Харрис. В пользу нее высказались 48% респондентов. Оставшаяся часть опрошенных затруднилась ответить на вопрос.Не уверены в честности проведения президентских выборов 52% сторонников Трампа, следует из данных exit poll телеканала CBS News.Согласно результатам exit poll, опубликованным на сайте телеканала, 52% избирателей, проголосовавших за Трампа, не уверены в том, что выборы были проведены честно. Еще 47% респондентов ответили, что уверены в честности проведения выборов.Согласно тому же опросу, 88% избирателей Харрис уверены, что выборы проводятся справедливым образом.В США начался подсчет голосов по итогам президентских выборов. Согласно финальным опросам, проведенным в канун голосования, оба кандидата - демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп - идут практически вровень, что добавляет президентской гонке напряженности и непредсказуемости. Особое внимание приковано к результатам в колеблющихся штатах, от которых во многом зависит исход выборов.
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сша, выборы в сша, камала харрис
США, выборы в США, Камала Харрис, Выборы в США
02:12 06.11.2024 (обновлено: 02:32 06.11.2024)
 
Избиратели в США уточнили свои политические предпочтения в ходе exit poll

Exit poll CNN: республиканцы более лояльны к Трампу, чем демократы к Харрис

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Избиратели Республиканской партии более лояльны к Дональду Трампу, чем избиратели Демократической партии к Камале Харрис, передает телеканал CNN после опроса американских избирателей в рамках exit poll.
По данным телеканала, около 75% избирателей по всей стране, включая около 80% избирателей Трампа и 66% избирателей Харрис, говорят, что их голоса были в основном направлены на поддержку их кандидата, а не на желание проголосовать против его оппонента.
Больше половины американцев не поддерживают Трампа как политика, свидетельствуют данные exit poll телеканала NBC.
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Как следует из опубликованных данных, 54% опрошенных американцев указали, что не поддерживают Трампа. В его пользу высказались 44% респондентов. Остальные затруднились ответить на вопрос.
При этом половина американцев не поддерживает как политика Харрис. Как следует из опубликованных данных, 50% опрошенных американцев указали, что не поддерживают Харрис. В пользу нее высказались 48% респондентов. Оставшаяся часть опрошенных затруднилась ответить на вопрос.
Не уверены в честности проведения президентских выборов 52% сторонников Трампа, следует из данных exit poll телеканала CBS News.
Согласно результатам exit poll, опубликованным на сайте телеканала, 52% избирателей, проголосовавших за Трампа, не уверены в том, что выборы были проведены честно. Еще 47% респондентов ответили, что уверены в честности проведения выборов.
Согласно тому же опросу, 88% избирателей Харрис уверены, что выборы проводятся справедливым образом.
В США начался подсчет голосов по итогам президентских выборов. Согласно финальным опросам, проведенным в канун голосования, оба кандидата - демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп - идут практически вровень, что добавляет президентской гонке напряженности и непредсказуемости. Особое внимание приковано к результатам в колеблющихся штатах, от которых во многом зависит исход выборов.
 
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