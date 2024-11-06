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Главные испытания впереди. В США заговорили о кризисе легитимности - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Главные испытания впереди. В США заговорили о кризисе легитимности
Главные испытания впереди. В США заговорили о кризисе легитимности - 06.11.2024, ПРАЙМ
Главные испытания впереди. В США заговорили о кризисе легитимности
Американцы, разочарованные в своей элите, не доверяют демократическим институтам, и кризис легитимности не может быть разрешен президентскими выборами, пишет... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T15:21+0300
2024-11-06T15:56+0300
выборы в сша
сша
дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Американцы, разочарованные в своей элите, не доверяют демократическим институтам, и кризис легитимности не может быть разрешен президентскими выборами, пишет профессор политологии и директор проекта Чикагского университета по безопасности и угрозам Роберт Пейп для издания Foreign Affairs.Общественное доверие к американской демократии находилось на тревожно низком уровне в течение всего 2024 года. Почти половина населения (45% демократов и 49% республиканцев) считает, что выборы не решат основополагающих политических и общественных проблем Америки. Почти столько же (42% демократов и 55% республиканцев) считают, что политические элиты — как демократы, так и республиканцы — самые безнравственные и коррумпированные люди во всей стране.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечает Пейп, президентские выборы не могут разрешить нынешний кризис, и в ближайшие месяцы и годы он вполне может привести к еще более спорной и агрессивной политике.По мнению Пейпа, политика США вступила в эпоху воинствующего популизма. Уровень политического насилия как справа, так и слева исторически высок. Демографический сдвиг от общества с белым большинством к обществу с белым меньшинством усиливает панику и недовольство.Что касается президентской кампании 2024 года, то Пейп назвал ее самой жесткой с 1968 года. В этом году было совершено два покушения на республиканца Дональда Трампа, поступали угрозы в адрес избирательных комиссий.Автор подчеркивает, что легитимность подразумевает сильную внутреннюю убежденность в моральной обоснованности власти. А общественное доверие к американской демократии находится на тревожно низком уровне.В статье прогнозируется, что победа любой из сторон с незначительным перевесом приведет к неделям пересчетов и судебных разбирательств. Если победит демократ Камала Харрис, Трамп и правые СМИ могут заявить о мошенничестве на выборах. Если победит Трамп, он может запустить драконовскую программу депортаций, что вызовет сопротивление.Автор высказывает предположение, что американская демократия оправится, но главные испытания еще впереди.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, дональд трамп, камала харрис
Выборы в США, США, Дональд Трамп, Камала Харрис
15:21 06.11.2024 (обновлено: 15:56 06.11.2024)
 
Главные испытания впереди. В США заговорили о кризисе легитимности

FA: половина американцев считает политическую элиту США безнравственной

© РИА Новости . Владимир Родионов | Перейти в медиабанкСтатуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Владимир Родионов
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Американцы, разочарованные в своей элите, не доверяют демократическим институтам, и кризис легитимности не может быть разрешен президентскими выборами, пишет профессор политологии и директор проекта Чикагского университета по безопасности и угрозам Роберт Пейп для издания Foreign Affairs.
Общественное доверие к американской демократии находилось на тревожно низком уровне в течение всего 2024 года. Почти половина населения (45% демократов и 49% республиканцев) считает, что выборы не решат основополагающих политических и общественных проблем Америки. Почти столько же (42% демократов и 55% республиканцев) считают, что политические элиты — как демократы, так и республиканцы — самые безнравственные и коррумпированные люди во всей стране.
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Как отмечает Пейп, президентские выборы не могут разрешить нынешний кризис, и в ближайшие месяцы и годы он вполне может привести к еще более спорной и агрессивной политике.
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По мнению Пейпа, политика США вступила в эпоху воинствующего популизма. Уровень политического насилия как справа, так и слева исторически высок. Демографический сдвиг от общества с белым большинством к обществу с белым меньшинством усиливает панику и недовольство.
Что касается президентской кампании 2024 года, то Пейп назвал ее самой жесткой с 1968 года. В этом году было совершено два покушения на республиканца Дональда Трампа, поступали угрозы в адрес избирательных комиссий.
Автор подчеркивает, что легитимность подразумевает сильную внутреннюю убежденность в моральной обоснованности власти. А общественное доверие к американской демократии находится на тревожно низком уровне.
В статье прогнозируется, что победа любой из сторон с незначительным перевесом приведет к неделям пересчетов и судебных разбирательств. Если победит демократ Камала Харрис, Трамп и правые СМИ могут заявить о мошенничестве на выборах. Если победит Трамп, он может запустить драконовскую программу депортаций, что вызовет сопротивление.
Автор высказывает предположение, что американская демократия оправится, но главные испытания еще впереди.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Выборы в СШАСШАДональд ТрампКамала Харрис
 
 
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