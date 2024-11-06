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Вероятность повышения ключевой ставки в декабре очень высока, заявил ЦБ - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Вероятность повышения ключевой ставки в декабре очень высока, заявил ЦБ
Вероятность повышения ключевой ставки в декабре очень высока, заявил ЦБ - 06.11.2024, ПРАЙМ
Вероятность повышения ключевой ставки в декабре очень высока, заявил ЦБ
Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре очень высока, хотя и не предопределена, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T15:26+0300
2024-11-06T16:13+0300
банк россии
ставка
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре очень высока, хотя и не предопределена, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России. Банк России 25 октября ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых, и дал сигнал о возможном новом повышении ключевой ставки на следующем заседании совета директоров. "Хотя повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, его вероятность очень высока. Поэтому необходимо повторить жесткий сигнал, который Банк России давал в сентябре", - говорится в резюме обсуждения. Как отметил регулятор, на предыдущем заседании ЦБ перед решением по ключевой ставке обсуждалось два варианта сигнала: жесткий (допускает возможность повышения) и умеренно жесткий (оценит целесообразность повышения) в зависимости от оценки вероятности такого шага. Те участники, которые высказывались за умеренно жесткий сигнал, говорили, что необходимо дополнительно оценить эффекты на экономику от ранее принятых решений по ключевой ставке. Соответственно, умеренно жесткий сигнал отражает несколько меньшую вероятность повышения ключевой ставки, чем жесткий сигнал. Однако большинство участников согласились, что сохранение ключевой ставки на следующем заседании возможно только в случае существенного замедления устойчивой инфляции и возникновения факторов, которые могут привести к более быстрому возвращению инфляции к цели. "Пока предпосылок этого мало. Риски смещены в сторону проинфляционных. Кроме того, умеренно жесткий сигнал может сформировать у участников рынка преждевременные ожидания завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики", - добавляется в резюме обсуждения.
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ставка
Банк России, ставка
15:26 06.11.2024 (обновлено: 16:13 06.11.2024)
 
Вероятность повышения ключевой ставки в декабре очень высока, заявил ЦБ

ЦБ: вероятность повышения ставки в декабре очень высока, но не предопределена

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре очень высока, хотя и не предопределена, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России.
Банк России 25 октября ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых, и дал сигнал о возможном новом повышении ключевой ставки на следующем заседании совета директоров.
"Хотя повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, его вероятность очень высока. Поэтому необходимо повторить жесткий сигнал, который Банк России давал в сентябре", - говорится в резюме обсуждения.
Как отметил регулятор, на предыдущем заседании ЦБ перед решением по ключевой ставке обсуждалось два варианта сигнала: жесткий (допускает возможность повышения) и умеренно жесткий (оценит целесообразность повышения) в зависимости от оценки вероятности такого шага. Те участники, которые высказывались за умеренно жесткий сигнал, говорили, что необходимо дополнительно оценить эффекты на экономику от ранее принятых решений по ключевой ставке.
Соответственно, умеренно жесткий сигнал отражает несколько меньшую вероятность повышения ключевой ставки, чем жесткий сигнал. Однако большинство участников согласились, что сохранение ключевой ставки на следующем заседании возможно только в случае существенного замедления устойчивой инфляции и возникновения факторов, которые могут привести к более быстрому возвращению инфляции к цели.
"Пока предпосылок этого мало. Риски смещены в сторону проинфляционных. Кроме того, умеренно жесткий сигнал может сформировать у участников рынка преждевременные ожидания завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики", - добавляется в резюме обсуждения.
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