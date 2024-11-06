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Избавление от ада Байдена-Харрис. В США назвали лучший сценарий выборов
Избавление от ада Байдена-Харрис. В США назвали лучший сценарий выборов - 06.11.2024, ПРАЙМ
Избавление от ада Байдена-Харрис. В США назвали лучший сценарий выборов
Победа кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в одну калитку предпочтительнее, чем его победа с небольшим отрывом, пишет исполнительный... | 06.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Победа кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в одну калитку предпочтительнее, чем его победа с небольшим отрывом, пишет исполнительный редактор издания The Federalist Кайли Грисволд.По его мнению, демократы не заслуживают победы из-за лжи, манипуляций, преследований политических противников.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГрисволд подчеркнул, что победа Трампа должна донести до демократов, что их действия не будут вознаграждены. Демократы лгали о честности выборов 2020 года и преследовали добропорядочных американцев. Они подстрекали к расовому насилию и лгали о его мирном характере. Демократы крутили пропаганду по кабельному телевидению и сотрудничали с технологическими гигантами. Они устроили недемократический внутрипартийный путч и подтасовывали статистику, указал эксперт.В статье подчеркивается, что быстрая победа Трампа покажет, насколько американцам надоели грязные штучки демократов.Сравнивая уже отработанный Трампом ранее срок на посту президента, автор отмечает, что его политика была мирной, безопасной и обеспечивающей процветание. Пришедшая ему на смену администрация Джо Байдена и Камалы Харрис лишила американцев свободы, безопасности и уверенности в будущем. Так что победа Трампа избавила бы американцев от жизни в аду Байдена-Харрис, указал автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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сша, выборы в сша, дональд трамп, камала харрис
Выборы в США, США, выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис
Избавление от ада Байдена-Харрис. В США назвали лучший сценарий выборов
The Federalist: победа Трампа "в одну калитку" будет для США лучшим сценарием
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ.
Победа кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в одну калитку предпочтительнее, чем его победа с небольшим отрывом, пишет исполнительный редактор издания The Federalist
Кайли Грисволд.
По его мнению, демократы не заслуживают победы из-за лжи, манипуляций, преследований политических противников.
Грисволд подчеркнул, что победа Трампа должна донести до демократов, что их действия не будут вознаграждены. Демократы лгали о честности выборов 2020 года и преследовали добропорядочных американцев. Они подстрекали к расовому насилию и лгали о его мирном характере. Демократы крутили пропаганду по кабельному телевидению и сотрудничали с технологическими гигантами. Они устроили недемократический внутрипартийный путч и подтасовывали статистику, указал эксперт.
Решающий удар по неолибералам. В США оценили значение победы Трампа
В статье подчеркивается, что быстрая победа Трампа покажет, насколько американцам надоели грязные штучки демократов.
Сравнивая уже отработанный Трампом ранее срок на посту президента, автор отмечает, что его политика была мирной, безопасной и обеспечивающей процветание. Пришедшая ему на смену администрация Джо Байдена и Камалы Харрис лишила американцев свободы, безопасности и уверенности в будущем. Так что победа Трампа избавила бы американцев от жизни в аду Байдена-Харрис, указал автор.