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“Доэкономились”. Чем обернется массовая закупка китайских авто в таксопарки

“Доэкономились”. Чем обернется массовая закупка китайских авто в таксопарки - 06.11.2024, ПРАЙМ

“Доэкономились”. Чем обернется массовая закупка китайских авто в таксопарки

Такси в России неминуемо будет дорожать. Основная причина - в ломающихся китайских автомобилях, которыми активно пополняются таксопарки. Об этом рассказал... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T03:03+0300

2024-11-06T03:03+0300

2024-11-06T03:03+0300

такси

поездка на такси

цены на такси

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Такси в России неминуемо будет дорожать. Основная причина - в ломающихся китайских автомобилях, которыми активно пополняются таксопарки. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.Сейчас в СМИ появляются оценки специалистов - дескать, машины из Китая плохо приспособлены к российским дорогам и климату, срок эксплуатации автомобиля в такси сократился в два раза.Эксперт склонен согласиться с этим мнением, но с некоторыми оговорками. Нагрузка на автомобили такси кратно превышает ту, которая достается на долю семейных и даже большей части автомобилей для бизнеса. Кроме того, транспортные компании и агрегаторы, оказывающие населению услуги такси, крайне экономны в вопросах закупки парка машин.В создавшихся условиях именно продукция китайского автопрома будет заполнять выбывающие по износу автомобили из Японии, Южной Кореи и Европы, еще недавно составлявших основу парка такси.По мнению экономиста, ценовая категория этих "заместителей" будет далека от топ-позиций. "Поэтому просадку по пробегу и времени эксплуатации без ремонта для таких машин такси можно предсказать, не боясь ошибиться", - считает Максимов.Какой она будет, зависит от возможностей и желания владельцев автопарка проводить плановые, а в каких-то случаях и внеплановые технические осмотры и, возможно, более частые замены основных расходников. Если стратегический подход победит минутную алчность, а поставки запчастей будут бесперебойным, сокращение срока службы машин такси китайского производства можно ожидать на уровне 25-40% в сравнении с прежним автопарком, считает эксперт.Сокращение срока службы автомобилей - это один из прямых факторов, влияющих на маржинальность бизнеса и, как следствие на ценообразование. "И в этой связи коррекция, увы, неминуема", - признает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

такси, поездка на такси, цены на такси