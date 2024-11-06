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Трамп лидирует в Техасе

Трамп лидирует в Техасе - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп лидирует в Техасе

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в Техасе с 51,9% голосов, у его оппонентки от Демократической партии Камалы Харрис – 46,9% голосов,... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T05:10+0300

2024-11-06T05:10+0300

2024-11-06T05:10+0300

выборы в сша

дональд трамп

сша

камала харрис

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в Техасе с 51,9% голосов, у его оппонентки от Демократической партии Камалы Харрис – 46,9% голосов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 51% бюллетеней. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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дональд трамп, сша, камала харрис, выборы в сша