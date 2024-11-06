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Трамп лидирует в Техасе - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Трамп лидирует в Техасе
Трамп лидирует в Техасе - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп лидирует в Техасе
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в Техасе с 51,9% голосов, у его оппонентки от Демократической партии Камалы Харрис – 46,9% голосов,... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T05:10+0300
2024-11-06T05:10+0300
выборы в сша
дональд трамп
сша
камала харрис
выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в Техасе с 51,9% голосов, у его оппонентки от Демократической партии Камалы Харрис – 46,9% голосов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 51% бюллетеней. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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дональд трамп, сша, камала харрис, выборы в сша
Выборы в США, Дональд Трамп, США, Камала Харрис, выборы в США
05:10 06.11.2024
 
Трамп лидирует в Техасе

Трамп лидирует в Техасе с 51,9% голосов после обработки 51% бюллетеней

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в Техасе с 51,9% голосов, у его оппонентки от Демократической партии Камалы Харрис – 46,9% голосов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 51% бюллетеней.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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Выборы в СШАДональд ТрампСШАКамала Харрисвыборы в США
 
 
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