https://1prime.ru/20241106/telegram-852643008.html
Telegram пригрозили штрафом до шести миллионов рублей
Telegram пригрозили штрафом до шести миллионов рублей - 06.11.2024, ПРАЙМ
Telegram пригрозили штрафом до шести миллионов рублей
Мировой судья Таганского района зарегистрировал очередной протокол, составленный в отношении мессенджера Telegram за отказ выполнить предписание Роскомнадзора,... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T14:00+0300
2024-11-06T14:00+0300
2024-11-06T14:00+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района зарегистрировал очередной протокол, составленный в отношении мессенджера Telegram за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, компании грозит штраф до 6 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрирован протокол по в отношении мессенджера Telegram, составленный по статье 19.7.10-4 КоАП РФ (Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти)", - сказала собеседница агентства. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 6 миллионов рублей. Протокол поступил на 422 мировой судебный участок во вторник, дата рассмотрения пока не назначена.
https://1prime.ru/20241102/rassledovanie-852558016.html
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россия, telegram, штраф
Telegram пригрозили штрафом до шести миллионов рублей
Telegram грозит штраф до 6 млн рублей за отказ выполнить предписание РКН
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района зарегистрировал очередной протокол, составленный в отношении мессенджера Telegram за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, компании грозит штраф до 6 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрирован протокол по в отношении мессенджера Telegram, составленный по статье 19.7.10-4 КоАП РФ (Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти)", - сказала собеседница агентства.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 6 миллионов рублей.
Протокол поступил на 422 мировой судебный участок во вторник, дата рассмотрения пока не назначена.
СМИ: к расследованию против Telegram присоединилась еще одна страна