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Telegram пригрозили штрафом до шести миллионов рублей - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Telegram пригрозили штрафом до шести миллионов рублей
Telegram пригрозили штрафом до шести миллионов рублей - 06.11.2024, ПРАЙМ
Telegram пригрозили штрафом до шести миллионов рублей
Мировой судья Таганского района зарегистрировал очередной протокол, составленный в отношении мессенджера Telegram за отказ выполнить предписание Роскомнадзора,... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T14:00+0300
2024-11-06T14:00+0300
россия
telegram
штраф
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района зарегистрировал очередной протокол, составленный в отношении мессенджера Telegram за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, компании грозит штраф до 6 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрирован протокол по в отношении мессенджера Telegram, составленный по статье 19.7.10-4 КоАП РФ (Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти)", - сказала собеседница агентства. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 6 миллионов рублей. Протокол поступил на 422 мировой судебный участок во вторник, дата рассмотрения пока не назначена.
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россия, telegram, штраф
РОССИЯ, Telegram, штраф
14:00 06.11.2024
 
Telegram пригрозили штрафом до шести миллионов рублей

Telegram грозит штраф до 6 млн рублей за отказ выполнить предписание РКН

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района зарегистрировал очередной протокол, составленный в отношении мессенджера Telegram за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, компании грозит штраф до 6 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрирован протокол по в отношении мессенджера Telegram, составленный по статье 19.7.10-4 КоАП РФ (Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти)", - сказала собеседница агентства.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 6 миллионов рублей.
Протокол поступил на 422 мировой судебный участок во вторник, дата рассмотрения пока не назначена.
Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера. - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
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