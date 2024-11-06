https://1prime.ru/20241106/telegram-852643008.html

Telegram пригрозили штрафом до шести миллионов рублей

Telegram пригрозили штрафом до шести миллионов рублей - 06.11.2024, ПРАЙМ

Telegram пригрозили штрафом до шести миллионов рублей

Мировой судья Таганского района зарегистрировал очередной протокол, составленный в отношении мессенджера Telegram за отказ выполнить предписание Роскомнадзора,... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T14:00+0300

2024-11-06T14:00+0300

2024-11-06T14:00+0300

россия

telegram

штраф

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района зарегистрировал очередной протокол, составленный в отношении мессенджера Telegram за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, компании грозит штраф до 6 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрирован протокол по в отношении мессенджера Telegram, составленный по статье 19.7.10-4 КоАП РФ (Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти)", - сказала собеседница агентства. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 6 миллионов рублей. Протокол поступил на 422 мировой судебный участок во вторник, дата рассмотрения пока не назначена.

https://1prime.ru/20241102/rassledovanie-852558016.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, telegram, штраф