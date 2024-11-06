https://1prime.ru/20241106/teylor-grin-852629444.html

Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин переизбрана в Конгресс от Джорджии

Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин переизбрана в Конгресс от Джорджии - 06.11.2024, ПРАЙМ

Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин переизбрана в Конгресс от Джорджии

Скандально известная конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин одержала победу на выборах в Палату представителей США, завоевав место от... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T05:14+0300

2024-11-06T05:14+0300

2024-11-06T05:14+0300

выборы в сша

сша

республиканская партия

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Скандально известная конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин одержала победу на выборах в Палату представителей США, завоевав место от 14-го округа Джорджии, следует из прогноза агентства Ассошиэйтед Пресс. Тейлор-Грин, которой исполнилось 50 лет, продолжит представлять северо-западный консервативный округ штата, это будет ее третий срок. В своей кампании она уделила основное внимание поддержке кандидата на пост президента от республиканцев Дональда Трампа и критике действующего президента-демократа Джо Байдена, практически не фокусируясь на проблемах штата. Ее соперник, отставной генерал армии США Шон Харрис, называл Тейлор-Грин "наиболее токсичным членом конгресса" и призывал к подходу, сфокусированному на нуждах жителей округа.

https://1prime.ru/20241106/tekhas-852629083.html

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сша, республиканская партия