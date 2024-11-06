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Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин переизбрана в Конгресс от Джорджии - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин переизбрана в Конгресс от Джорджии
Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин переизбрана в Конгресс от Джорджии - 06.11.2024, ПРАЙМ
Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин переизбрана в Конгресс от Джорджии
Скандально известная конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин одержала победу на выборах в Палату представителей США, завоевав место от... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T05:14+0300
2024-11-06T05:14+0300
выборы в сша
сша
республиканская партия
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Скандально известная конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин одержала победу на выборах в Палату представителей США, завоевав место от 14-го округа Джорджии, следует из прогноза агентства Ассошиэйтед Пресс. Тейлор-Грин, которой исполнилось 50 лет, продолжит представлять северо-западный консервативный округ штата, это будет ее третий срок. В своей кампании она уделила основное внимание поддержке кандидата на пост президента от республиканцев Дональда Трампа и критике действующего президента-демократа Джо Байдена, практически не фокусируясь на проблемах штата. Ее соперник, отставной генерал армии США Шон Харрис, называл Тейлор-Грин "наиболее токсичным членом конгресса" и призывал к подходу, сфокусированному на нуждах жителей округа.
https://1prime.ru/20241106/tekhas-852629083.html
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сша, республиканская партия
Выборы в США, США, Республиканская партия
05:14 06.11.2024
 
Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин переизбрана в Конгресс от Джорджии

Марджори Тейлор-Грин переизбрана в Конгресс

© AFP / Zack GibsonЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© AFP / Zack Gibson
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Скандально известная конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин одержала победу на выборах в Палату представителей США, завоевав место от 14-го округа Джорджии, следует из прогноза агентства Ассошиэйтед Пресс.
Тейлор-Грин, которой исполнилось 50 лет, продолжит представлять северо-западный консервативный округ штата, это будет ее третий срок. В своей кампании она уделила основное внимание поддержке кандидата на пост президента от республиканцев Дональда Трампа и критике действующего президента-демократа Джо Байдена, практически не фокусируясь на проблемах штата.
Ее соперник, отставной генерал армии США Шон Харрис, называл Тейлор-Грин "наиболее токсичным членом конгресса" и призывал к подходу, сфокусированному на нуждах жителей округа.
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Выборы в СШАСШАРеспубликанская партия
 
 
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