https://1prime.ru/20241106/tramp--852628702.html

Трамп лидирует в Северной Дакоте

Трамп лидирует в Северной Дакоте - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп лидирует в Северной Дакоте

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Северная Дакота с 74,9%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T04:44+0300

2024-11-06T04:44+0300

2024-11-06T04:44+0300

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

сша

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Северная Дакота с 74,9%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные подсчета менее 1% голосов. По данным агентства, Трамп лидирует с 74,9% голосов против 23,5% у Камалы Харрис после подсчета менее 1% голосов. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.

https://1prime.ru/20241106/kharris-852628575.html

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дональд трамп, камала харрис, сша, выборы в сша