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Трамп заявил, что ожидает большую победу на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что ожидает большую победу на выборах
Трамп заявил, что ожидает большую победу на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп заявил, что ожидает большую победу на выборах
Экс-президент США Дональд Трамп, выдвинутый снова республиканцами на пост главы Белого дома, заявил в видеообращении, что ожидает "большой победы" по итогам... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T00:49+0300
2024-11-06T00:53+0300
сша
дональд трамп
выборы в сша
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп, выдвинутый снова республиканцами на пост главы Белого дома, заявил в видеообращении, что ожидает "большой победы" по итогам выборов."Сегодня ночью нас ожидает большая победа", - сказал политик. Свое обращение он выложил в принадлежащей ему соцсети Truth Social.Экс-президент призвал всех сторонников республиканцев стоять в очередях, продолжать голосовать и до голосования не уходить с избирательных участков.В США во вторник проходят выборы президента. проходят во вторник. На них демократов представляет вице-президент Камала Харрис, республиканцев = бывший президент Дональд Трамп.
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сша, дональд трамп, выборы в сша
США, Дональд Трамп, выборы в США
00:49 06.11.2024 (обновлено: 00:53 06.11.2024)
 
Трамп заявил, что ожидает большую победу на выборах

Трамп в видеообращении заявил, что ожидает большую победу по итогам выборов

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп, выдвинутый снова республиканцами на пост главы Белого дома, заявил в видеообращении, что ожидает "большой победы" по итогам выборов.
"Сегодня ночью нас ожидает большая победа", - сказал политик. Свое обращение он выложил в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
Экс-президент призвал всех сторонников республиканцев стоять в очередях, продолжать голосовать и до голосования не уходить с избирательных участков.
В США во вторник проходят выборы президента. проходят во вторник. На них демократов представляет вице-президент Камала Харрис, республиканцев = бывший президент Дональд Трамп.
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