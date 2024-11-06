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Трамп заявил, что ожидает большую победу на выборах

Трамп заявил, что ожидает большую победу на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп заявил, что ожидает большую победу на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп, выдвинутый снова республиканцами на пост главы Белого дома, заявил в видеообращении, что ожидает "большой победы" по итогам... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T00:49+0300

2024-11-06T00:49+0300

2024-11-06T00:53+0300

сша

дональд трамп

выборы в сша

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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп, выдвинутый снова республиканцами на пост главы Белого дома, заявил в видеообращении, что ожидает "большой победы" по итогам выборов."Сегодня ночью нас ожидает большая победа", - сказал политик. Свое обращение он выложил в принадлежащей ему соцсети Truth Social.Экс-президент призвал всех сторонников республиканцев стоять в очередях, продолжать голосовать и до голосования не уходить с избирательных участков.В США во вторник проходят выборы президента. проходят во вторник. На них демократов представляет вице-президент Камала Харрис, республиканцев = бывший президент Дональд Трамп.

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сша, дональд трамп, выборы в сша