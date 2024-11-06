https://1prime.ru/20241106/tramp-852624551.html
Трамп заявил, что ожидает большую победу на выборах
Трамп заявил, что ожидает большую победу на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп заявил, что ожидает большую победу на выборах
Экс-президент США Дональд Трамп, выдвинутый снова республиканцами на пост главы Белого дома, заявил в видеообращении, что ожидает "большой победы" по итогам... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T00:49+0300
2024-11-06T00:49+0300
2024-11-06T00:53+0300
сша
дональд трамп
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151903_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_f1aa955ed5980cca565f3b0235da39c8.jpg
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп, выдвинутый снова республиканцами на пост главы Белого дома, заявил в видеообращении, что ожидает "большой победы" по итогам выборов."Сегодня ночью нас ожидает большая победа", - сказал политик. Свое обращение он выложил в принадлежащей ему соцсети Truth Social.Экс-президент призвал всех сторонников республиканцев стоять в очередях, продолжать голосовать и до голосования не уходить с избирательных участков.В США во вторник проходят выборы президента. проходят во вторник. На них демократов представляет вице-президент Камала Харрис, республиканцев = бывший президент Дональд Трамп.
https://1prime.ru/20241106/park-852624190.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151903_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_247e6f610fb3cc54d0d69b0a34cb31dd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, выборы в сша
США, Дональд Трамп, выборы в США
Трамп заявил, что ожидает большую победу на выборах
Трамп в видеообращении заявил, что ожидает большую победу по итогам выборов
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп, выдвинутый снова республиканцами на пост главы Белого дома, заявил в видеообращении, что ожидает "большой победы" по итогам выборов.
"Сегодня ночью нас ожидает большая победа", - сказал политик. Свое обращение он выложил в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
Экс-президент призвал всех сторонников республиканцев стоять в очередях, продолжать голосовать и до голосования не уходить с избирательных участков.
В США во вторник проходят выборы президента. проходят во вторник. На них демократов представляет вице-президент Камала Харрис, республиканцев = бывший президент Дональд Трамп.
Власти США намерены перекрыть парк у Белого дома в случае беспорядков