https://1prime.ru/20241106/tramp-852624716.html

Трамп в опросах лидирует по колеблющимся штатам с небольшим отрывом

Трамп в опросах лидирует по колеблющимся штатам с небольшим отрывом - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп в опросах лидирует по колеблющимся штатам с небольшим отрывом

Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп по состоянию на среду с незначительным отрывом опережает свою конкурентку от демократов Камалу Харрис по... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T00:59+0300

2024-11-06T00:59+0300

2024-11-06T02:29+0300

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выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп по состоянию на среду с незначительным отрывом опережает свою конкурентку от демократов Камалу Харрис по опросам общественного мнения в семи колеблющихся штатах, которые могут решить исход идущего по стране голосования, следует из данных американских агрегаторов опросов. Трамп лидирует на агрегаторе RealClearPolling, где занимает 48,5% против 47,7% у Харрис. А вот с учетом всех американских штатов и территорий первенство отходит Харрис с минимальным отрывом в 0,1 п.п. Вместе с тем, даже если кандидат набирает большинство голосов избирателей по штатам, это не гарантирует ему победы, так как необходимо собрать достаточное количество голосов выборщиков, которые как раз могут обеспечить колеблющиеся штаты. Для сравнения, в этот день во время выборов 2020 года действующий президент США Джо Байден имел преимущество над Трампом в 7,2 п.п, следует из данных RealClearPolling, который некоторые подвергают критике за возможный прореспубликанский уклон. Агрегатор опросов газеты New York Times, считающейся близкой к демократам, отдает первенство по колеблющимся штатам Трампу. Сейчас он лидирует по Северной Каролине, Неваде, Джорджии и Аризоне. У Харрис первенство в Висконсине и Мичигане. В ключевой для победы Пенсильвании - ничья. При этом лидерство по национальному опросу они также отдают Харрис, но с чуть большим отрывом: 49% против 48% у Трампа. Выборы президента сейчас проходят в США. Победитель выборов определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков. Победа в определенном штате дает кандидату имеющееся у штата количество голосов выборщиков, при этом все штаты, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все". Для победы нужно заручиться 270 голосами выборщиков из 538, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть 7 штатов, которые не определились с поддерживаемой партией. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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сша, выборы в сша, дональд трамп