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Трамп заявил о "массовых фальсификациях" на выборах в Пенсильвании
Трамп заявил о "массовых фальсификациях" на выборах в Пенсильвании - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп заявил о "массовых фальсификациях" на выборах в Пенсильвании
Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что располагает информацией о "массовых фальсификациях" на выборах | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T01:10+0300
2024-11-06T01:10+0300
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — ПРАЙМ. Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что располагает информацией о "массовых фальсификациях" на выборах в штате Пенсильвания, одном из ключевых колеблющихся регионов. В своем посте в социальной сети TRUTH Social, принадлежащей ему, Трамп заявил, что "правоохранительные органы уже направляются" для расследования этих сообщений. "Много разговоров о массовых фальсификациях в (крупнейшем городе штата – ред.) Филадельфии. Правоохранительные органы уже идут!" — написал Трамп. Заявление экс-президента последовало на фоне продолжающегося голосования, в котором Пенсильвания, обладающая 19 голосами выборщиков, остается одним из наиболее напряженных регионов для обеих партий.
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сша, дональд трамп, выборы в сша
США, Дональд Трамп, выборы в США, Выборы в США
Трамп заявил о "массовых фальсификациях" на выборах в Пенсильвании
Трамп заявил, что у него есть данные о "массовых фальсификациях" на выборах в Пенсильвании
ВАШИНГТОН, 6 ноя — ПРАЙМ. Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что располагает информацией о "массовых фальсификациях" на выборах в штате Пенсильвания, одном из ключевых колеблющихся регионов.
В своем посте в социальной сети TRUTH Social, принадлежащей ему, Трамп заявил, что "правоохранительные органы уже направляются" для расследования этих сообщений.
"Много разговоров о массовых фальсификациях в (крупнейшем городе штата – ред.) Филадельфии. Правоохранительные органы уже идут!" — написал Трамп.
Заявление экс-президента последовало на фоне продолжающегося голосования, в котором Пенсильвания, обладающая 19 голосами выборщиков, остается одним из наиболее напряженных регионов для обеих партий.
Трамп в опросах лидирует по колеблющимся штатам с небольшим отрывом