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Трамп заявил о "массовых фальсификациях" на выборах в Пенсильвании

Трамп заявил о "массовых фальсификациях" на выборах в Пенсильвании - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп заявил о "массовых фальсификациях" на выборах в Пенсильвании

Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что располагает информацией о "массовых фальсификациях" на выборах | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T01:10+0300

2024-11-06T01:10+0300

2024-11-06T02:29+0300

сша

дональд трамп

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — ПРАЙМ. Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что располагает информацией о "массовых фальсификациях" на выборах в штате Пенсильвания, одном из ключевых колеблющихся регионов. В своем посте в социальной сети TRUTH Social, принадлежащей ему, Трамп заявил, что "правоохранительные органы уже направляются" для расследования этих сообщений. "Много разговоров о массовых фальсификациях в (крупнейшем городе штата – ред.) Филадельфии. Правоохранительные органы уже идут!" — написал Трамп. Заявление экс-президента последовало на фоне продолжающегося голосования, в котором Пенсильвания, обладающая 19 голосами выборщиков, остается одним из наиболее напряженных регионов для обеих партий.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852624716.html

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сша, дональд трамп, выборы в сша