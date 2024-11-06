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Exit poll указал на падение поддержки Трампа на общенациональном уровне - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Exit poll указал на падение поддержки Трампа на общенациональном уровне
Exit poll указал на падение поддержки Трампа на общенациональном уровне - 06.11.2024, ПРАЙМ
Exit poll указал на падение поддержки Трампа на общенациональном уровне
Поддержка кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа на общенациональном уровне упала на два процентных пункта с 2020 года, с 46% до 44%,... | 06.11.2024, ПРАЙМ
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сша
дональд трамп
выборы в сша
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Поддержка кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа на общенациональном уровне упала на два процентных пункта с 2020 года, с 46% до 44%, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные компании Edison Research. Согласно предварительным результатам Edison Research, Трампа в 2024 году поддержали 44%, а в 2020 году поддерживали 46%. По предварительным данным, 48% избирателей США поддерживают кандидата от демократов Камалу Харрис на общенациональном уровне, это на четыре процентных пункта меньше, чем было у Джо Байдена в 2020 году.Харрис поддерживают 48% избирателей на общенациональном уровне. В 2020 году кандидат от демократов, ныне президент США Джо Байден получил поддержку 52% избирателей.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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сша, дональд трамп, выборы в сша
США, Дональд Трамп, выборы в США, Выборы в США
01:41 06.11.2024 (обновлено: 02:31 06.11.2024)
 
Exit poll указал на падение поддержки Трампа на общенациональном уровне

Exit poll: поддержка Трампа на общенациональном уровне упала на 2 п.п. с 2020 года

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Поддержка кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа на общенациональном уровне упала на два процентных пункта с 2020 года, с 46% до 44%, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные компании Edison Research.
Согласно предварительным результатам Edison Research, Трампа в 2024 году поддержали 44%, а в 2020 году поддерживали 46%.
По предварительным данным, 48% избирателей США поддерживают кандидата от демократов Камалу Харрис на общенациональном уровне, это на четыре процентных пункта меньше, чем было у Джо Байдена в 2020 году.
Харрис поддерживают 48% избирателей на общенациональном уровне. В 2020 году кандидат от демократов, ныне президент США Джо Байден получил поддержку 52% избирателей.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
Выборы в СШАСШАДональд Трампвыборы в США
 
 
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