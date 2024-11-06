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Exit poll указал на падение поддержки Трампа на общенациональном уровне

Exit poll указал на падение поддержки Трампа на общенациональном уровне - 06.11.2024, ПРАЙМ

Exit poll указал на падение поддержки Трампа на общенациональном уровне

Поддержка кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа на общенациональном уровне упала на два процентных пункта с 2020 года, с 46% до 44%,... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T01:41+0300

2024-11-06T01:41+0300

2024-11-06T02:31+0300

сша

дональд трамп

выборы в сша

выборы в сша

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Поддержка кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа на общенациональном уровне упала на два процентных пункта с 2020 года, с 46% до 44%, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные компании Edison Research. Согласно предварительным результатам Edison Research, Трампа в 2024 году поддержали 44%, а в 2020 году поддерживали 46%. По предварительным данным, 48% избирателей США поддерживают кандидата от демократов Камалу Харрис на общенациональном уровне, это на четыре процентных пункта меньше, чем было у Джо Байдена в 2020 году.Харрис поддерживают 48% избирателей на общенациональном уровне. В 2020 году кандидат от демократов, ныне президент США Джо Байден получил поддержку 52% избирателей.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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сша, дональд трамп, выборы в сша