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Трамп предварительно побеждает во Флориде

Трамп предварительно побеждает во Флориде - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп предварительно побеждает во Флориде

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп побеждает во Флориде с 50,6%, у кандидата от демократов Камалы Харрис - 48,7%, передает агентство... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T03:20+0300

2024-11-06T03:20+0300

2024-11-06T03:20+0300

выборы в сша

выборы в сша

сша

дональд трамп

флорида

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп побеждает во Флориде с 50,6%, у кандидата от демократов Камалы Харрис - 48,7%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 0,2%. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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выборы в сша, сша, дональд трамп, флорида