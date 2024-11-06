https://1prime.ru/20241106/tramp-852626652.html
Трамп предварительно побеждает во Флориде
Трамп предварительно побеждает во Флориде - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп предварительно побеждает во Флориде
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп побеждает во Флориде с 50,6%, у кандидата от демократов Камалы Харрис - 48,7%, передает агентство... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T03:20+0300
2024-11-06T03:20+0300
2024-11-06T03:20+0300
выборы в сша
выборы в сша
сша
дональд трамп
флорида
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп побеждает во Флориде с 50,6%, у кандидата от демократов Камалы Харрис - 48,7%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 0,2%. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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выборы в сша, сша, дональд трамп, флорида
Выборы в США, выборы в США, США, Дональд Трамп, Флорида
Трамп предварительно побеждает во Флориде
AP после обработки 0,2%: Трамп побеждает во Флориде с 50,6%, у Харрис - 48,7%
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп побеждает во Флориде с 50,6%, у кандидата от демократов Камалы Харрис - 48,7%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 0,2%.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Маск заявил, что проголосовал на выборах президента США