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Трамп опережает Харрис по числу выборщиков более чем вшестеро

Трамп опережает Харрис по числу выборщиков более чем вшестеро - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп опережает Харрис по числу выборщиков более чем вшестеро

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пока опережает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис по количеству... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T03:25+0300

2024-11-06T03:25+0300

2024-11-06T03:26+0300

выборы в сша

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы в сша

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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пока опережает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис по количеству голосов выборщиков на президентских выборах, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.По расчетам агентства, республиканцу по состоянию на 3.15 мск среды удалось заручиться 19 голосами, а его сопернице - только тремя.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852624855.html

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сша, дональд трамп, камала харрис, выборы в сша