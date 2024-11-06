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Трамп опережает Харрис по числу выборщиков более чем вшестеро
Трамп опережает Харрис по числу выборщиков более чем вшестеро - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп опережает Харрис по числу выборщиков более чем вшестеро
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пока опережает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис по количеству... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T03:25+0300
2024-11-06T03:25+0300
2024-11-06T03:26+0300
выборы в сша
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дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пока опережает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис по количеству голосов выборщиков на президентских выборах, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.По расчетам агентства, республиканцу по состоянию на 3.15 мск среды удалось заручиться 19 голосами, а его сопернице - только тремя.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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сша, дональд трамп, камала харрис, выборы в сша
Выборы в США, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, выборы в США
Трамп опережает Харрис по числу выборщиков более чем вшестеро
AP: Трамп уже заручился 19 голосами против трех у Харрис
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пока опережает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис по количеству голосов выборщиков на президентских выборах, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.
По расчетам агентства, республиканцу по состоянию на 3.15 мск среды удалось заручиться 19 голосами, а его сопернице - только тремя.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Трамп заявил о "массовых фальсификациях" на выборах в Пенсильвании