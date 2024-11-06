https://1prime.ru/20241106/tramp-852627068.html

Трамп назвал решающий фактор своего успеха на выборах

Трамп назвал решающий фактор своего успеха на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп назвал решающий фактор своего успеха на выборах

Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что победа в колеблющемся штате Пенсильвания станет решающим... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T03:45+0300

2024-11-06T03:45+0300

2024-11-06T03:45+0300

выборы в сша

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дональд трамп

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — ПРАЙМ. Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что победа в колеблющемся штате Пенсильвания станет решающим фактором для его успеха на президентских выборах, призвав своих сторонников активно идти на избирательные участки и голосовать. Об этом политик заявил в телефонном включении в эфир радиостанции WPHT в Филадельфии. "Если мы победим в Пенсильвании, то победим и на выборах", — отметил Трамп, подчеркнув, что его предвыборный штаб активно работал в штате для достижения победы. Трамп призвал слушателей радиостанции "прекратить разговоры, выйти из дома и проголосовать", отметив, что время, потраченное на голосование, значительно важнее, чем высокие рейтинги новостных шоу. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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сша, дональд трамп, выборы в сша