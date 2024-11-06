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Трамп побеждает в Западной Вирджинии - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Трамп побеждает в Западной Вирджинии
Трамп побеждает в Западной Вирджинии - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп побеждает в Западной Вирджинии
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на президентских... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T03:47+0300
2024-11-06T03:47+0300
выборы в сша
сша
выборы в сша
дональд трамп
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на президентских выборах в штате Западная Вирджиния, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс. Агентство пока не приводит процентов голосов избирателей. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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сша, выборы в сша, дональд трамп, камала харрис
Выборы в США, США, выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис
03:47 06.11.2024
 
Трамп побеждает в Западной Вирджинии

AP: Трамп побеждает Харрис на выборах в Западной Вирджинии

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на президентских выборах в штате Западная Вирджиния, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.
Агентство пока не приводит процентов голосов избирателей.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Трамп предварительно побеждает во Флориде
03:20
 
Выборы в СШАСШАвыборы в СШАДональд ТрампКамала Харрис
 
 
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