https://1prime.ru/20241106/tramp-852627200.html

Трамп побеждает в Западной Вирджинии

Трамп побеждает в Западной Вирджинии - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп побеждает в Западной Вирджинии

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на президентских... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T03:47+0300

2024-11-06T03:47+0300

2024-11-06T03:47+0300

выборы в сша

сша

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на президентских выборах в штате Западная Вирджиния, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс. Агентство пока не приводит процентов голосов избирателей. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852626652.html

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сша, выборы в сша, дональд трамп, камала харрис