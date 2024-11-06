https://1prime.ru/20241106/tramp-852627200.html
Трамп побеждает в Западной Вирджинии
Трамп побеждает в Западной Вирджинии - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп побеждает в Западной Вирджинии
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на президентских... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T03:47+0300
2024-11-06T03:47+0300
2024-11-06T03:47+0300
выборы в сша
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выборы в сша
дональд трамп
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на президентских выборах в штате Западная Вирджиния, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс. Агентство пока не приводит процентов голосов избирателей. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://1prime.ru/20241106/tramp-852626652.html
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Выборы в США, США, выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис
Трамп побеждает в Западной Вирджинии
AP: Трамп побеждает Харрис на выборах в Западной Вирджинии
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на президентских выборах в штате Западная Вирджиния, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.
Агентство пока не приводит процентов голосов избирателей.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Трамп предварительно побеждает во Флориде