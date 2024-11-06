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Трамп оценил успехи республиканцев на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Трамп оценил успехи республиканцев на выборах
Трамп оценил успехи республиканцев на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп оценил успехи республиканцев на выборах
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что дела у его партии на выборах "идут хорошо". | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T03:49+0300
2024-11-06T03:49+0300
выборы в сша
сша
дональд трамп
выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что дела у его партии на выборах "идут хорошо". "Республиканцы, дела у нас идут очень хорошо… Мы выигрываем по-крупному", - заявил Трамп в видеообращении, опубликованном в его соцсети Truth Social. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://1prime.ru/20241106/tramp-852627200.html
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сша, дональд трамп, выборы в сша
Выборы в США, США, Дональд Трамп, выборы в США
03:49 06.11.2024
 
Трамп оценил успехи республиканцев на выборах

Трамп заявил, что дела у республиканцев на выборах "идут очень хорошо"

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что дела у его партии на выборах "идут хорошо".
"Республиканцы, дела у нас идут очень хорошо… Мы выигрываем по-крупному", - заявил Трамп в видеообращении, опубликованном в его соцсети Truth Social.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Трамп побеждает в Западной Вирджинии
03:47
 
Выборы в СШАСШАДональд Трампвыборы в США
 
 
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