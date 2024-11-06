https://1prime.ru/20241106/tramp-852627320.html

Трамп оценил успехи республиканцев на выборах

Трамп оценил успехи республиканцев на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп оценил успехи республиканцев на выборах

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что дела у его партии на выборах "идут хорошо". | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T03:49+0300

2024-11-06T03:49+0300

2024-11-06T03:49+0300

выборы в сша

сша

дональд трамп

выборы в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151706_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_74edf3acd57cad6088e13670f690db75.jpg

ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что дела у его партии на выборах "идут хорошо". "Республиканцы, дела у нас идут очень хорошо… Мы выигрываем по-крупному", - заявил Трамп в видеообращении, опубликованном в его соцсети Truth Social. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852627200.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, выборы в сша