https://1prime.ru/20241106/tramp-852627320.html
Трамп оценил успехи республиканцев на выборах
Трамп оценил успехи республиканцев на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп оценил успехи республиканцев на выборах
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что дела у его партии на выборах "идут хорошо". | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T03:49+0300
2024-11-06T03:49+0300
2024-11-06T03:49+0300
выборы в сша
сша
дональд трамп
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151706_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_74edf3acd57cad6088e13670f690db75.jpg
ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что дела у его партии на выборах "идут хорошо". "Республиканцы, дела у нас идут очень хорошо… Мы выигрываем по-крупному", - заявил Трамп в видеообращении, опубликованном в его соцсети Truth Social. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://1prime.ru/20241106/tramp-852627200.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151706_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_500bf817a9af02c843c9fcd189a414c9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, выборы в сша
Выборы в США, США, Дональд Трамп, выборы в США
Трамп оценил успехи республиканцев на выборах
Трамп заявил, что дела у республиканцев на выборах "идут очень хорошо"
ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что дела у его партии на выборах "идут хорошо".
"Республиканцы, дела у нас идут очень хорошо… Мы выигрываем по-крупному", - заявил Трамп в видеообращении, опубликованном в его соцсети Truth Social.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп побеждает в Западной Вирджинии