https://1prime.ru/20241106/tramp-852627562.html

Трамп лидирует в Джорджии

Трамп лидирует в Джорджии - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп лидирует в Джорджии

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии с 57%, его соперница Камала Харрис набирает 42,6%, передает агентство | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T03:55+0300

2024-11-06T03:55+0300

2024-11-06T03:55+0300

выборы в сша

дональд трамп

сша

выборы в сша

камала харрис

https://cdnn.1prime.ru/img/83323/32/833233227_0:208:2901:1839_1920x0_80_0_0_975d01b99bbbbd4f1de07ae9c68d503a.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии с 57%, его соперница Камала Харрис набирает 42,6%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 6% бюллетеней. Джорджия с 16 голосами выборщиков стала важной победой для Байдена в 2020 году, когда он выиграл этот штат с разницей менее 12 тысяч голосов. Штат поддержал демократа впервые с 1992 года, когда победу там одержал Билл Клинтон. Тем временем Трамп и его окружение оказались в центре судебного разбирательства по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии. Участки в штате закрылись в 19.00 по восточному времени (3.00 мск). По итогам обработки 6% бюллетеней у Трампа - 57%, у его соперницы Харрис - 42,6%.

https://1prime.ru/20241106/kharris-852627433.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, сша, выборы в сша, камала харрис