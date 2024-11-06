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Трамп лидирует в Джорджии - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Трамп лидирует в Джорджии
Трамп лидирует в Джорджии - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп лидирует в Джорджии
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии с 57%, его соперница Камала Харрис набирает 42,6%, передает агентство | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T03:55+0300
2024-11-06T03:55+0300
выборы в сша
дональд трамп
сша
выборы в сша
камала харрис
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии с 57%, его соперница Камала Харрис набирает 42,6%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 6% бюллетеней. Джорджия с 16 голосами выборщиков стала важной победой для Байдена в 2020 году, когда он выиграл этот штат с разницей менее 12 тысяч голосов. Штат поддержал демократа впервые с 1992 года, когда победу там одержал Билл Клинтон. Тем временем Трамп и его окружение оказались в центре судебного разбирательства по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии. Участки в штате закрылись в 19.00 по восточному времени (3.00 мск). По итогам обработки 6% бюллетеней у Трампа - 57%, у его соперницы Харрис - 42,6%.
https://1prime.ru/20241106/kharris-852627433.html
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дональд трамп, сша, выборы в сша, камала харрис
Выборы в США, Дональд Трамп, США, выборы в США, Камала Харрис
03:55 06.11.2024
 
Трамп лидирует в Джорджии

Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии с 57% после обработки 6% бюллетеней

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии с 57%, его соперница Камала Харрис набирает 42,6%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 6% бюллетеней.
Джорджия с 16 голосами выборщиков стала важной победой для Байдена в 2020 году, когда он выиграл этот штат с разницей менее 12 тысяч голосов. Штат поддержал демократа впервые с 1992 года, когда победу там одержал Билл Клинтон. Тем временем Трамп и его окружение оказались в центре судебного разбирательства по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии. Участки в штате закрылись в 19.00 по восточному времени (3.00 мск).
По итогам обработки 6% бюллетеней у Трампа - 57%, у его соперницы Харрис - 42,6%.
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Харрис опережает Трампа в Северной Каролине
03:51
 
Выборы в СШАДональд ТрампСШАвыборы в СШАКамала Харрис
 
 
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