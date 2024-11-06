https://1prime.ru/20241106/tramp-852627680.html
Трамп лидирует в Южной Каролине
Трамп лидирует в Южной Каролине - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп лидирует в Южной Каролине
Кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 58,5% голосов в Южной Каролине, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 4%... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T04:07+0300
2024-11-06T04:07+0300
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 58,5% голосов в Южной Каролине, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 4% бюллетеней. По итогам обработки 4% бюллетеней у Трампа - 58,5%, у его соперницы Камалы Харрис - 40,6%. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей. В США начался подсчет голосов по итогам президентских выборов. Согласно финальным опросам, проведенным в канун голосования, оба кандидата – демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп – идут практически вровень, что добавляет президентской гонке напряженности и непредсказуемости. Особое внимание приковано к результатам в колеблющихся штатах, от которых во многом зависит исход выборов.
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дональд трамп, камала харрис, сша, выборы в сша
Выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис, США, выборы в США
Трамп лидирует в Южной Каролине
AP: Трамп лидирует в Южной Каролине с 58,5% после обработки 4% голосов
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 58,5% голосов в Южной Каролине, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 4% бюллетеней.
По итогам обработки 4% бюллетеней у Трампа - 58,5%, у его соперницы Камалы Харрис - 40,6%.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах.
Трамп лидирует в Джорджии
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
В США начался подсчет голосов по итогам президентских выборов. Согласно финальным опросам, проведенным в канун голосования, оба кандидата – демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп – идут практически вровень, что добавляет президентской гонке напряженности и непредсказуемости. Особое внимание приковано к результатам в колеблющихся штатах, от которых во многом зависит исход выборов.