https://1prime.ru/20241106/tramp-852627921.html
Трамп увеличил отрыв от Харрис по числу голосов выборщиков
Трамп увеличил отрыв от Харрис по числу голосов выборщиков - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп увеличил отрыв от Харрис по числу голосов выборщиков
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп увеличивает отрыв от своей соперницы от демократов Камалы Харрис по количеству голосов... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T04:12+0300
2024-11-06T04:12+0300
2024-11-06T04:16+0300
выборы в сша
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп увеличивает отрыв от своей соперницы от демократов Камалы Харрис по количеству голосов выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.По прогнозным расчетам агентства, Трампу удалось заручиться уже 95 голосами выборщиков, в то время как Харрис - 35. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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дональд трамп, камала харрис, выборы в сша, сша
Выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис, выборы в США, США
Трамп увеличил отрыв от Харрис по числу голосов выборщиков
Трамп увеличил отрыв от Харрис, набирая 95 голосов выборщиков против 35
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп увеличивает отрыв от своей соперницы от демократов Камалы Харрис по количеству голосов выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.
По прогнозным расчетам агентства, Трампу удалось заручиться уже 95 голосами выборщиков, в то время как Харрис - 35. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Трамп оценил успехи республиканцев на выборах