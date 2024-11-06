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Трамп увеличил отрыв от Харрис по числу голосов выборщиков

Трамп увеличил отрыв от Харрис по числу голосов выборщиков - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп увеличил отрыв от Харрис по числу голосов выборщиков

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп увеличивает отрыв от своей соперницы от демократов Камалы Харрис по количеству голосов... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T04:12+0300

2024-11-06T04:12+0300

2024-11-06T04:16+0300

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

выборы в сша

сша

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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп увеличивает отрыв от своей соперницы от демократов Камалы Харрис по количеству голосов выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.По прогнозным расчетам агентства, Трампу удалось заручиться уже 95 голосами выборщиков, в то время как Харрис - 35. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852627320.html

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дональд трамп, камала харрис, выборы в сша, сша