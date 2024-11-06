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Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков - 06.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241106/tramp-852628941.html
Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков
Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков, опережая свою соперницу от демократов... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T04:48+0300
2024-11-06T04:48+0300
выборы в сша
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков, опережая свою соперницу от демократов Камалу Харрис более чем вдвое, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс. По прогнозным расчетам агентства, республиканец в настоящее набирает 101 голос выборщиков, а Харрис - только 49. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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сша, дональд трамп, камала харрис, выборы в сша
Выборы в США, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, выборы в США
04:48 06.11.2024
 
Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков

AP: Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков, опережая Харрис

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков, опережая свою соперницу от демократов Камалу Харрис более чем вдвое, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.
По прогнозным расчетам агентства, республиканец в настоящее набирает 101 голос выборщиков, а Харрис - только 49. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Трамп увеличил отрыв от Харрис по числу голосов выборщиков
04:12
 
Выборы в СШАСШАДональд ТрампКамала Харрисвыборы в США
 
 
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