https://1prime.ru/20241106/tramp-852629552.html
Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн
Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн, представляющая демократов Камала Харрис - в четвертом,... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T05:16+0300
2024-11-06T05:16+0300
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн, представляющая демократов Камала Харрис - в четвертом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные подсчета менее 1% голосов. Небраска и Мэн - два штата, которые не придерживаются системы winner-take-all ("победитель получает всё"), то есть голоса выборщиков не отходят автоматически победившему в штате кандидату. В каждом из штатов по два голоса распределяются в соответствии с системой winner-take-all, а еще по одному уходят победителю каждого из округов. В Мэне таких два, в Небраске - три. Такой подход создает ситуацию, при которой голоса штата могут разделиться (split vote). В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
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сша, дональд трамп, камала харрис, выборы в сша
Выборы в США, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, выборы в США
Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн
Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн после подсчета менее 1% голосов
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн, представляющая демократов Камала Харрис - в четвертом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные подсчета менее 1% голосов.
Небраска и Мэн - два штата, которые не придерживаются системы winner-take-all ("победитель получает всё"), то есть голоса выборщиков не отходят автоматически победившему в штате кандидату. В каждом из штатов по два голоса распределяются в соответствии с системой winner-take-all, а еще по одному уходят победителю каждого из округов. В Мэне таких два, в Небраске - три. Такой подход создает ситуацию, при которой голоса штата могут разделиться (split vote).
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.