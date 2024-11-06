https://1prime.ru/20241106/tramp-852629552.html

Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн

Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн, представляющая демократов Камала Харрис - в четвертом,... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T05:16+0300

2024-11-06T05:16+0300

2024-11-06T05:16+0300

выборы в сша

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5363e69345c0829eedc16be1ea901043.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн, представляющая демократов Камала Харрис - в четвертом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные подсчета менее 1% голосов. Небраска и Мэн - два штата, которые не придерживаются системы winner-take-all ("победитель получает всё"), то есть голоса выборщиков не отходят автоматически победившему в штате кандидату. В каждом из штатов по два голоса распределяются в соответствии с системой winner-take-all, а еще по одному уходят победителю каждого из округов. В Мэне таких два, в Небраске - три. Такой подход создает ситуацию, при которой голоса штата могут разделиться (split vote). В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852628941.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, камала харрис, выборы в сша