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Харрис лидирует в Нью-Мексико

Харрис лидирует в Нью-Мексико - 06.11.2024, ПРАЙМ

Харрис лидирует в Нью-Мексико

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Нью-Мексико, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 11% бюллетеней. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T05:38+0300

2024-11-06T05:38+0300

2024-11-06T05:38+0300

выборы в сша

сша

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Нью-Мексико, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 11% бюллетеней. По данным агентства, действующая вице-президент набирает 51,1% голосов избирателей, а ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп пока получает 47,1%. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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сша, выборы в сша, дональд трамп, камала харрис