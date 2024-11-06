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Харрис лидирует в Нью-Мексико
Харрис лидирует в Нью-Мексико - 06.11.2024, ПРАЙМ
Харрис лидирует в Нью-Мексико
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Нью-Мексико, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 11% бюллетеней. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T05:38+0300
2024-11-06T05:38+0300
2024-11-06T05:38+0300
выборы в сша
сша
выборы в сша
дональд трамп
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Нью-Мексико, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 11% бюллетеней. По данным агентства, действующая вице-президент набирает 51,1% голосов избирателей, а ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп пока получает 47,1%. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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сша, выборы в сша, дональд трамп, камала харрис
Выборы в США, США, выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис
Харрис лидирует в Нью-Мексико
Харрис лидирует в штате Нью-Мексико, набирая больше 51% голосов
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Нью-Мексико, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 11% бюллетеней.
По данным агентства, действующая вице-президент набирает 51,1% голосов избирателей, а ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп пока получает 47,1%.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.