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Трамп получил голоса трех выборщиков в штате Небраска

Трамп получил голоса трех выборщиков в штате Небраска - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп получил голоса трех выборщиков в штате Небраска

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп получил голоса трех из пяти выборщиков в штате Небраска, его соперница Камала Харрис лидирует в двух... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T06:05+0300

2024-11-06T06:05+0300

2024-11-06T06:05+0300

выборы в сша

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выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп получил голоса трех из пяти выборщиков в штате Небраска, его соперница Камала Харрис лидирует в двух других округах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. По прогнозам агентства, Трамп выиграл голоса двух основных выборщиков по системе winner-take-all ("победитель получает всё") и еще голос выборщика третьего округа штата. Харрис лидирует на данный момент в первом округе с 52,8% голосов и во втором округе с 55,2% после подсчета 36% и 74% голосов соответственно. Небраска и Мэн - два штата, которые не придерживаются системы winner-take-all ("победитель получает всё"), то есть, голоса выборщиков не отходят автоматически победившему в штате кандидату. В каждом из штатов по два голоса распределяются в соответствии с системой winner-take-all, а еще по одному уходят победителю каждого из округов. В Мэне таких два, в Небраске - три. Такой подход создает ситуацию, при которой голоса штата могут разделиться (split vote). В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.

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